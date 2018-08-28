台、越自來水簽署技術MOU　供水技術、服務、古蹟活化加強合作

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）台越合作再進一步。臺北自來水品質與技術已達國際一流水準，越南自來水公司也來台取經，更在27日與臺北自來水公司簽署技術「合作備忘錄」（MOU），促進技術交流。

越南順化省水公司（HueWACO）總經理Mr. Truong Cong Han昨（27）日率隊與台北自來水事業處簽署MOU，這是台、越自來水事業正式官方合作的啟程，象徵兩地合作的新里程碑。

北水處表示，HueWACO供應當地約100萬人的用水，近年積極尋求跨國合作提升自來水技術，去年與澳洲伯斯市自來水公司、日本橫濱水務局簽署自來水MOU，今年4月來臺考察後，欣賞北水處自來水整體工作成果，主動提出簽署建議，希望在供水技術、用戶服務、古蹟活化與人力訓練等方面加強合作交流。

北水處與HueWACO也在接洽過程中發現彼此共同特色，也是促成雙方合作契機，像是雙方正式現代化的供水皆於1909年開始、擁有自來水古蹟資產，也分別為臺、越第一個推動世界衛生組織（WHO）水安全計畫的自來水事業。

雙方簽署MOU後，北水處安排HueWACO參訪東亞最大的淨水場–直潭淨水場，並至自來水園區了解自來水博物館，如何古蹟活化與轉型經營，實地感受水園區臺北親水節實際的歡樂熱鬧，做為該公司古蹟活化的參考依循。