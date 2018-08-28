菁英的早晨行事曆：看看8位成功人士如何度過早上時光？！

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）早晨是一天的開始，也往往被視為是一天中最重要的時刻。不少人在早上的時候透過運動、慢跑甚至是晨讀，沉澱自己的心情，預備接下來一整天的工作。

商業新聞媒體《Business Insider》為大家整理了8位成功人士的早晨習慣，揭密到底是哪些習慣讓他們如此成功？！

1. 前美國總統巴拉克‧歐巴馬：我一定上健身房！

(圖/翻攝自 巴拉克‧歐巴馬 臉書)

美國前總統歐巴馬，每天早上6點45分起床，緊接著去健身房做重訓和有氧運動。運動結束後，他會與妻子和兩個女兒一起享用早餐，隨後送女兒上學。

2. 前英國首相大衛‧卡麥隆：我不看電視！

(圖/翻攝自 大衛‧卡麥隆 臉書)

卡麥隆的私人公寓有一條「早上禁止看電視」的規定，除此之外，他認為孩子們在上學前應該「做點甚麼」而不是選擇看電視。

卡麥隆每天早上6點起床，處理政府事務直到上午8點左右，隨後他會和妻女一起享用早餐。

3. 前英國首相溫斯頓‧邱吉爾：我的早晨很隨性！

(圖片來源：維基百科)

邱吉爾每天早上7點30分起床，但實際上在11點之前他並不會離開他的床鋪。在這3個半小時的時光裡，邱吉爾會享用早餐、閱讀報紙、回應文件。

4. 星巴克CEO霍華‧舒茲：我喜歡喝咖啡！

(圖/翻攝自 Starbucks 臉書)

霍華舒茲每天早上4點30分起床遛狗，5點45分前回到家並且為自己和太太沖泡一杯咖啡，除此之外，舒茲對他喝的咖啡非常講究，他喜歡喝「粗顆粒研磨蘇門答臘咖啡」並且一定要用熱水沖泡3到4分鐘。

5. 前蘋果CEO史蒂芬‧賈伯斯：我每天對自己信心喊話！

(圖片來源：Flickr用戶segagman提供)

起床後，賈伯斯會照著鏡子問自己：「如果今天是人生的最後一天，我會對自己今天的工作感到開心嗎？」，如果賈伯斯發現他的回答經常是「不」的話，他就會適時地調整他的生活。

6. 微軟創辦人比爾‧蓋茲：我喜歡訓練我的身體和心志！

(圖/翻攝自 比爾‧蓋茲 臉書)

比爾‧蓋茲每天早上花一個小時在跑步機上做有氧訓練，除此之外，他還會觀看教學相關影片。

7. 臉書創辦人馬克‧祖克柏：我一起床就開始工作！

(圖/翻攝自 馬克‧祖克柏 臉書)

祖克柏除了臉書也因總是穿著淺灰色T恤而聞名，他在一次的採訪中告訴媒體記者，他總是穿著灰色的T恤是因為這樣可以幫助他「盡可能地不用花時間在衣著上做決定」。

因此他的早晨大概是，起床，走到衣櫥前，選一件T恤，開始工作。除此之外，他始終堅持要在早上6點與臉書員工開會。

8. 亞馬遜CEO傑夫．貝佐斯：我喜歡悠閒地享用早餐！

(圖片來源：Flickr用戶​ Steve Jurvetson)

貝佐斯非常重視「睡個好覺」。他曾說：「如果我可以睡滿8小時，那麼今天將會更美好！」

除此之外，為了跟妻子和孩子一起享用悠閒的早餐，他會故意不去早上的會議，並且預留好早餐時間，讓自己不要因為太趕而吃速食。

雖然這些大人物度過早上的方法都不一樣，但他們都有個共同點是：「好好利用早晨時光」

因此，也許你可以開始調整作息早點就寢，讓你也有機會迎接早晨的第一縷陽光和新鮮空氣，讓一整天的工作有個美好的開始！