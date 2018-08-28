揭開核武下的面紗 北韓消費指南賣「鴕鳥皮、新威而鋼」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）客製鴕鳥皮？新威而鋼？沒錯，北韓真的不是只有核武，這些都是北韓最新主打的商品，琳瑯滿目，五花八門，雖然有些，嗯，令人匪夷所思。

《美聯社》報導，為了促進國際貿易，北韓官方推出了「2018韓國商品」消費指南，不僅內含各式各樣精美的產品，還配上滿滿的真人見證故事，非常有北韓的老派風格。

能量飲料

由於北韓禁售可樂等外國品牌，本土能量飲料霸占了國內市場，這本207頁的指南中，就有12頁的版面全給了O-Il牌能量飲料，男孩手舉啞鈴造型的飲料罐，頁面上林林總總列了一堆功效，包括北韓孩子非常需要的「刺激增高」。

北韓神奇能量飲料（美聯社）

O-Il最新推出的「氫水」，更號稱是「21世紀的神奇健康水」，抗氧化功能是維生素C的176倍、維生素E的431倍、Q10的863倍，可「對抗身心疲勞、延緩老化、解毒、抗輻射與氧化損害、增強免疫力、對抗癌症，以及治療心血管疾病！」這樣的靈丹妙藥，怎麼能不來一罐。

癌症靈藥

北韓也不忘大加行銷世界聞名的傳統高麗（Koryo）草藥，藥廠Pugang最有名的商品「皇家鮮血」（Royal Blood-Fresh）在各大百貨、紀念品店皆有販售。根據消費指南，這是一種由豆類萃取製成的健康食品，特別適合長途搭機者服用，有助「治療血栓」。廣告寫著，「來一錠，保證飛行安全」，「誰說你不能越活越年輕、越聰明呢？」

另一種藥物更威了，以植物成分為主的Kumdang-2 Injection，標榜能治癌症與肺結核，也不用擔心副作用，數年前曾在西方媒體引發話題。

其中一則真人見證寫著，「我的左肺驗出了一顆3乘4公分的腫瘤，服用Tongbong抗癌藥物三個月後，食慾恢復、腫瘤也成功殺死了，這真是讓人重生的偉大靈藥！」完全是直銷口吻，出現在官方刊物也著實令人稱奇。

新威而鋼（美聯社）

卡拉ok伴唱機與奈米鑽石

除了驚奇的藥物，北韓也有相當自豪的電子科技類產品。本土Hana電子公司2003年與英國鳳凰商業（Phoenix Commercial Ventures）合資，推出了卡拉ok伴唱機、液晶螢幕以及DVD播放器等。

其他商品還包括化妝品、內衣、草本牙膏、金屬容器、號稱「當前最威猛的」新威而鋼（Neo-Viagra-Y.R），以及供量子電腦用的奈米鑽石－純度可是高達99%呢。

卡拉ok伴唱機（美聯社）

北韓2018消費指南（美聯社）