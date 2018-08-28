暴雨炸高雄　氣象局發九縣市豪大雨特報

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）高雄市政府今（28）日上午6時12分表示，依據中央氣象局最新天氣警特報及觀測資料，高雄已達停止上班及上課標準，因此宣布全市停班停課，更呼籲市民持續進行防災整備。

中央氣象局周一晚間針對東半部、南部、澎湖共九縣市發布豪大雨特報，屏東為大豪雨地區，台南、高雄、台東也要嚴防豪雨等級降雨，嘉義縣市、宜蘭、花蓮縣維持大雨特報，但周二晚上雨勢逐漸趨緩。

下圖為28日凌晨0時0點至上午9:30累積雨量圖（圖片來源：中央氣象局）

高雄市府水情e點靈資料顯示，從周一晚10時到周二凌晨1時許，鳳山、苓雅、新興、前鎮、三民及大社等近市區的區域，三小時時雨量都超過100毫米。蘋果報導，民生路一度淹到一個輪胎高，高雄市鼓山區九如四路淹水至少半個輪胎高。警方冒雨在淹水路段拉起警戒線暫時封路，維護用路人安全。

根據中央社報導，清晨鳳山地區雨勢劇烈，時雨量一度達到84毫米，包括大埤路、埤北路一帶有50到60公分積水，鼓山區裕明街積水百公分。另外，壽山千光路一帶有土石崩落，還有新生地下道積水、曹公新圳滿溢，災情狀況不斷。

氣象局表示，周四、五西南氣流減弱，雨勢明顯緩和，但因仍受西南風影響，中南部及台東有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，仍有局部大雨發生機率。

另外，根據氣象局資料，關島東方海面出現一熱帶性低氣壓，以每小時20公里速度向西北移動，氣象局評估有發展為輕度颱風的趨勢。

(圖片來源：中央社）

(圖片來源：中央社）

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