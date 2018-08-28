假期症候群掰掰！專家建議10招輕鬆做好開學準備

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）隨著暑假已進入尾聲，許多小孩開始擔憂新學期即將到來的挑戰，畢竟「開學症候群」一發作可是不得了的。對此，我們綜合整理10個妙招給家長參考，該如何幫助小孩調整好，開心上學去。

重返學校雖然可以見到好朋友跟老師，但對家長及孩子來說都是一個考驗，其中包含孩童的心理建設，以及在校的均衡飲食都是很重要的環節。

每日電訊報（The Telegrpag）訪問兒福及教育機構整理出的「重返學校：專家建議30招」（Back to school: 30 tips from the experts）報導，我們精選其中10個技巧提供家長參考。裏面前5招為父母與小孩間的溝通技巧，另外一半則有關在校午餐時的建議，畢竟，孩子心理跟生理的健康狀況是相輔相成的。

1. 設立目標

與小孩討論上學期學校裡發生的事，比如最喜歡的科目以及學習到什麼，這有助於給予他們動力並且收心，接著可以為接下來的新學期設立目標。

2. 朋友見面

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建議讓小孩與他們的好朋友見面聊天，並且確保他們一次說個夠，如此一來可以節省掉他們於開學日八卦的時間，更專心在學校的事物上，老師也會十分感激你這開明的舉動。

3. 培養責任感

買個小白板放小孩的臥房吧！將他們的時間表以及必備清單都列在上面，讓他們提前適應規律的生活是很重要的！

4. 參與課程



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家長可以試著放學後與小孩聊天時，問及當天學校教了什麼，幫助孩子復習及加強學習記憶，也讓他們感受你真正的關心且重視學校課業。

5. 培養興趣

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花時間和孩子討論他們對什麼領域有興趣，或許是跳舞、運動、樂器或是編碼等，多學一技之長對他們未來都是有幫助的。

6. 神奇的白開水

減少孩子日常糖分的攝取，最好用白開水取代含糖的飲料，甚至可以在水裡加入檸檬切片，增添幾分爽口風味。

7. 蔬菜才是王道

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把洋芋片丟到垃圾桶裡吧！建議用蔬菜餅取代高熱量、高油、高鹽的餅乾，或是在準備便當時，讓孩子在旁協助處理、例如切小黃瓜、剝玉米筍、挑菜等，讓他們有參與感也有成就感，對便當裡的食物更有親切感也就自然吃下肚。

8. 花樣百出的三明治

不只有麵包超人，媽媽也是超人！夏日可以考慮準備方便的輕食三明治當午餐，與其每天都準備白土司夾火腿跟蛋，食材上的選擇也可以很百變，不同種類的麵包，包含貝果、薄皮塔餅等，搭配雞肉、豬肉、牛肉、鮭魚等，讓孩子每天打開便當盒都像打開驚喜包一樣充滿期待。

9. 健康的甜點



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試著使用原味的優格當甜點吧！老話一句，減少糖分攝取對小孩好處多多。

10. 嚴禁電子產品

想必小孩準時到校是許多家長也感到頭疼的事！事前的準備很重要，建議家長在前一晚先讓小孩決定好隔天的早餐及穿著，如果可以的話，早上嚴禁小孩使用任何電子產品，因為手機等電子產品容易讓孩子分心並且拖拖拉拉，甚至當你請他們關機上學時，還有可能會大吵一番呢。

管教小孩真是一門學問也絕非易事，心理的輔導建設也馬虎不得，然而，家長的以身作則在這時候卻是相對重要的。