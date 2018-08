假期症候群掰掰！專家建議10招輕鬆做好開學準備

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)隨著暑假已進入尾聲,許多小孩開始擔憂新學期即將到來的挑戰,畢竟「開學症候群」一發作可是不得了的。對此,我們綜合整理10個妙招給家長參考,該如何幫助小孩調整好,開心上學去。

重返學校雖然可以見到好朋友跟老師,但對家長及孩子來說都是一個考驗,其中包含孩童的心理建設,以及在校的均衡飲食都是很重要的環節。

每日電訊報(The Telegrpag)訪問兒福及教育機構整理出的「重返學校:專家建議30招」(Back to school: 30 tips from the experts)報導,我們精選其中10個技巧提供家長參考。裏面前5招為父母與小孩間的溝通技巧,另外一半則有關在校午餐時的建議,畢竟,孩子心理跟生理的健康狀況是相輔相成的。

1. 設立目標

與小孩討論上學期學校裡發生的事,比如最喜歡的科目以及學習到什麼,這有助於給予他們動力並且收心,接著可以為接下來的新學期設立目標。

2. 朋友見面

(圖片來源:pixabay)

建議讓小孩與他們的好朋友見面聊天,並且確保他們一次說個夠,如此一來可以節省掉他們於開學日八卦的時間,更專心在學校的事物上,老師也會十分感激你這開明的舉動。

3. 培養責任感

買個小白板放小孩的臥房吧!將他們的時間表以及必備清單都列在上面,讓他們提前適應規律的生活是很重要的!

4. 參與課程



(圖片來源:pixabay)

家長可以試著放學後與小孩聊天時,問及當天學校教了什麼,幫助孩子復習及加強學習記憶,也讓他們感受你真正的關心且重視學校課業。

5. 培養興趣

(圖片來源:pixabay)

花時間和孩子討論他們對什麼領域有興趣,或許是跳舞、運動、樂器或是編碼等,多學一技之長對他們未來都是有幫助的。

6. 神奇的白開水

減少孩子日常糖分的攝取,最好用白開水取代含糖的飲料,甚至可以在水裡加入檸檬切片,增添幾分爽口風味。

7. 蔬菜才是王道

(圖片來源:pixabay)

把洋芋片丟到垃圾桶裡吧!建議用蔬菜餅取代高熱量、高油、高鹽的餅乾,或是在準備便當時,讓孩子在旁協助處理、例如切小黃瓜、剝玉米筍、挑菜等,讓他們有參與感也有成就感,對便當裡的食物更有親切感也就自然吃下肚。

8. 花樣百出的三明治

不只有麵包超人,媽媽也是超人!夏日可以考慮準備方便的輕食三明治當午餐,與其每天都準備白土司夾火腿跟蛋,食材上的選擇也可以很百變,不同種類的麵包,包含貝果、薄皮塔餅等,搭配雞肉、豬肉、牛肉、鮭魚等,讓孩子每天打開便當盒都像打開驚喜包一樣充滿期待。

9. 健康的甜點



(圖片來源:pixabay)

試著使用原味的優格當甜點吧!老話一句,減少糖分攝取對小孩好處多多。

10. 嚴禁電子產品

想必小孩準時到校是許多家長也感到頭疼的事!事前的準備很重要,建議家長在前一晚先讓小孩決定好隔天的早餐及穿著,如果可以的話,早上嚴禁小孩使用任何電子產品,因為手機等電子產品容易讓孩子分心並且拖拖拉拉,甚至當你請他們關機上學時,還有可能會大吵一番呢。

管教小孩真是一門學問也絕非易事,心理的輔導建設也馬虎不得,然而,家長的以身作則在這時候卻是相對重要的。