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全球知名景點成伸展台　越籍名模Jessica法國塞納河上走秀

第七屆將於巴黎舉行的「水上時裝表演」，為 Jessica今年的最後一場。

By 劉怡均,台灣英文新聞－編輯
2018/08/29 16:51
Jessica將走秀場地搬至世界知名地標（照片來源：Jessica Minh Anh於胡佛水壩）

Jessica將走秀場地搬至世界知名地標（照片來源：Jessica Minh Anh於胡佛水壩）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）在高空或河上走秀都難不倒她！名模 Jessica Minh Anh以將國際地標打造成時裝秀場聞名，其創新且完美的融合文化、時尚、藝術獲國際媒體關注，並曾於艾菲爾鐵塔、倫敦塔橋、世貿中心等地舉辦走秀展演。

越南超模身兼企業家的 Jessica Minh Anh極具野心，充滿創意且不斷突破的她，擅長將世界知名景點轉化成走秀舞台，完美融合文化、時尚、藝術，曾於巴黎艾菲爾鐵塔、倫敦塔橋、西班牙太陽能發電廠等地舉辦時裝秀，其中，令人印象深刻的是，她曾籌備過「全球最高」走秀：科羅拉多河4千英尺上的大峽谷天空步道，躍身為她的伸展台。


大峽谷天空步道走秀（照片來源：Jessica Minh Anh


於西班牙太陽能發電廠Gemasolar舉辦時裝秀（照片來源：Jessica Minh Anh

Jessica Minh Anh 以「水面上的時裝秀」及「行走於天上」的走秀風格聞名，勇於嘗試、努力創新並持續發掘新的可能性，她吸睛的誇張妝髮，以及獨特概念得到媒體的關注，且在臉書專頁上擁有10萬名粉絲的高人氣。

「水上時裝表演」系列中，塞納河上走秀的視覺效果畫面美得讓人難以忘懷，Jessica巧妙運用巨型玻璃船設計與獨特的座位安排，走秀背景則以巴黎特色建築與多座標誌性橋樑襯托。

為慶祝水上時裝表演邁入第7年，今（2018）年，Jessica將於9月4日，再次融合精選的時裝與巴黎這座美麗的城市，攜手7位來自歐洲、北美、亞洲及南美洲的女設計師共同發表時裝秀，包含秘魯高級時裝設計師Ani Alvarez Calderon、阿聯著名設計師Atelier Zuhra、日本設計師Yumi Katsura等，化妝團隊則由法國品牌Before Bar包辦。


Ani Alvarez Calderon（圖片來源：Ani Alvarez Calderon）

值得一提的是，這次將與 Jessica合作的7位設計師中，擅長製作高級訂製服的秘魯設計師 Ani Alvarez Calderon，經過紐約、香港、拉斯維加斯及巴黎時裝周，這次已是第5次與Jessica合作，對於織品、配色、設計都有獨特的審美的Ani，其全新時裝系列將搭配法國珠寶品牌 De Galluchat獨家的魔鬼魚飾品亮相。


設計師 Atelier Zuhra（照片來源：Jessica Minh Anh

此外，來自各國的設計師也將帶來各具風格的作品，阿拉伯聯合大公國設計師 Atelier Zuhra，將以獨特的風格製作猶如發光的高級禮服系列；日本設計師桂由美（Yumi Katsura），運用日本傳統染色技術，將現代與傳統融合成系列時裝；孟加拉品牌 Zoan Ash的設計師 Sultana A，將帶來皇室戰士公主風格服裝。


（照片來源：Jessica Minh Anh

壓軸來了！JESSICA MINH ANH X COCOSIN 將首次公開亮相與越南時尚品牌COCOSIN的合作系列，呈現巴黎這座城市的時尚形象。

第七屆的「水上時裝表演」將於巴黎舉行，也將成為Jessica今年的最後一場時裝展演，後續她將前往好萊塢參與電視節目製作，並已與艾美獎製作人簽約，準備將時尚事業觸角延伸至影視產業，開啟一趟新的旅程，讓我們拭目以待吧！

現在，我們一起來看看Jessica Minh Anh過去時裝秀的精彩照片及影片吧！


雪梨（照片來源：Jessica Minh Anh


巴黎艾菲爾鐵塔（照片來源：Jessica Minh Anh


新加坡華僑銀行空中步道 （Bay OCBC Skyway）（照片來源：Jessica Minh Anh


（照片來源：Jessica Minh Anh


（照片來源：Jessica Minh Anh


（影片來源：youtube）
Jessica Minh Anh
越南
模特兒
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