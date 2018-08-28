(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)川普在推特上表示，美國和墨西哥終於達成北美自由貿易區（NAFTA）的暫時協定，而美國和加拿大間，也預計在本周達成協議。

川普在台灣時間昨（27）日晚間，在推特上表示，一筆和墨西哥的巨大交易，進行的相當順利。

A big deal looking good with Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年8月27日

日本《產經新聞》報導，美墨達成協議，預計日後汽車零件要有超過75%，自區域内購買，才能成爲免稅對象。目前規定是62.5%。美國政府預計在本周内，和加拿大也達成協議。

報導回顧，美加墨三國，在去（2017）年8月開始重新協商NAFTA相關内容，但不如預期順利，因此美國決定先和墨西哥進行協商，並希望以此逼迫加拿大妥協，甚至還表示可以直接改掉NAFTA的名字，暗示視情況將排除加拿大。

不過，根據日本《NHK》報導，加拿大外交部長發言人表示，除非新的協議内容，對該國中產階級有利時，否則加拿大考慮不簽署。因此，加拿大的反應，十分值得注目。

若NAFTA果真改變汽車免稅規則，則國際汽車大厰的全球佈局，將出現重大變化，影響國際經濟。

【NAFTA】美國和墨西哥達成共識 逼加拿大妥協？