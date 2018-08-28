馬侃告別詞　斥川普挑起部落式對抗

（中央社亞利桑那州鳳凰城27日綜合外電報導）已故美國參議員馬侃在今天向全美發表的身後告別詞中，對川普總統進行最後抨擊，斥責他挑起「部落式對抗」。此時白宮幕僚證實，川普不會出席馬侃的喪禮。



在這篇告別詞發表的同時，川普引起了爭議，因為他未向馬侃（John McCain）致敬一事，相當令人側目。



白宮並未降下半旗，川普除了發出簡短推文外，並未針對馬侃辭世發表正式聲明。

（更新：美國重量級聯邦參議員馬侃病逝後，白宮僅降半旗不到48小時，飽受各界批評，白宮今天下午改變態度，由總統川普發布公告，要求相關機構降半旗，以表彰馬侃貢獻並向他致敬。）

馬侃的身後告別詞今天是由他的前競選總幹事戴維斯（Rick Davis）宣讀，其中並未放過川普。



告別詞中說：「我們一旦將愛國主義與部落式對抗混為一談，就會減損我們的偉大，因為這種對抗在全球各個角落撒下了不滿、仇恨與暴力的種子。」



「我們一旦藏身在牆後而非拆除隔牆，一旦懷疑我們的理想是否有力量，而非相信這些理想具有推動改變的一貫巨大力量，那麼就會減損我們的偉大。」



「我生為自豪的美國人，死後亦然。我們是世上最偉大共和國的公民，這是個憑藉理想而非血緣和祖籍凝聚而成的國度。」



「切莫對我們眼前的困難絕望，而要始終相信美國的前途與偉大， 因為在這方面，無一不可避免。」



這顯然是暗指川普提出的口號，「讓美國再次偉大」。



告別詞並說，美國「將會安渡這些艱難時期」。（譯者：張佑之）