蔡明忠請辭富邦金副董事長　金管會回應:「尊重且歡迎」

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）富邦金融控股公司今(27)日透過重大訊息公告，為配合主管機關「產金分離」政策，副董事長蔡明忠辭職，不過蔡明忠仍依公司法第27條第二項擔任富邦金控法人董事代表人。

此外，台灣大哥大今晚也公告副董事長辭任案，副董事長蔡明興跟進辭去職務。



中央社報導，富邦金因涉及違反「產金分離」政策，金管會日前去函要求「即期改正」。金管會主委顧立雄8月上旬曾表示，富邦金副董事長蔡明忠「應扮演好副董角色」，富邦金應於2個月後董事會召開前修正內規要點。

金融監督管理委員會10日要求富邦金控在2個月內改善「產金分離」問題，富邦金今(27)日緊急召開董事會，通過副董事長蔡明忠辭職案，台灣大哥大今天晚間也公告副董事長蔡明興跟進辭去職務，等於是對於金管會「產金分離」要求的正面回應。​

圖為蔡明興 (中央社檔案照片)

金管會今回應表示，「尊重且歡迎」富邦金「善意」回應金管會「產金分離」的要求。

中央社引述金管會銀行局局長邱淑貞說，富邦金立即召開董事會宣布副董事長辭任，顯見富邦金在公司治理上，願意用更嚴謹的高標準看待，並善意回應金管會「產金分離」要求及實現法律精神，為此「我們表示尊重、也歡迎」。



富邦集團旗下事業橫跨金融及電信等產業，蔡明忠與蔡明興兩兄弟於2016年10月「互換版圖」，蔡明忠改任台灣大哥大董事長，蔡明興改任富邦金與人壽的董事長，但都同時兼任另一家公司的副董事長。

根據現行規定「產金分離」的定義為：金融事業董事長或總經理，不得擔任其它非金融事業的「董事長」、「總經理」或「職權相當之人」。



日前包括遠東集團總裁徐旭東，及富邦金副董事長蔡明忠、台灣大副董事長蔡明興，都遭立委點名，違反產業與金融分離原則。金管會查出富邦金的董事會提案，需經過蔡明忠簽署，顯然具有實質決策權，要求富邦金在2個月內限期改善。



除富邦蔡家外，永豐金控旗下永豐銀行前副董事長何奕達，由於身兼永豐餘董事長，早在今年5月就先行請辭永豐銀副董事長，保留永豐金董事席次，也被外界解讀為規避產金分離政策。