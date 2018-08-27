【快訊】日本人氣漫畫「櫻桃小丸子」作者癌逝　官網感謝讀者溫馨支持

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）台灣許多人的共同回憶: 日本人氣漫畫「櫻桃小丸子」的作者「櫻桃子」（本名三浦美紀），不幸在8月15日因乳癌病逝，享年53歲。

三浦美紀曾在書中透露，她雖然從未用「櫻桃子」或「小丸子作者」身分造訪台灣，但私底下她曾多次來台，對台灣讀者的感謝與喜愛不輸給日本。

綜合自由與中央社報導，1965年5月8日，筆名「櫻桃子」的三浦美紀出生於靜岡縣清水市（現靜岡縣靜岡市清水區），家中經營蔬果店。1984年她以漫畫家身分出道，以童年時期經歷為創作藍本的漫畫「櫻桃小丸子」大受歡迎。

今(27)日傍晚，由櫻桃子家族經營的官方部落格宣布了她過世的消息，除了感謝粉絲長年以來的支持，也對生前多方照顧她的業界人士表達感謝。

聲明中也指出，家人已為她舉行了告別式。她生前遺願是不想驚動外界。

以公司全體同仁名義發出的通知寫著：「櫻桃子已於平成30年（2018年）8月15日8時29分因乳癌長眠。（享年53）至今一直受到許多人的溫馨支持，要向這些支持者以及給予關照的相關人士致上謝意，並做報告。」



通知最後寫著：「一直很感謝能寫作以及感謝支持者看到這些作品都能很喜愛。今後也希望大家能喜愛，這是櫻桃子和我們的心願，也是我們樂見的。」



「櫻桃子」出道30年時曾對喜愛「櫻桃小丸子」的讀者表達謝意，她說：「30年來，無論好事或困難的事都有。身為作家，我度過了很幸福的日子，用言語也無法表達我的感謝。」

「櫻桃小丸子」漫畫1986年在少女漫畫雜誌Ribon開始連載，單行本由集英社出版，後來改編成動畫、遊戲、電視劇。故事描敘小丸子與家人、同學之間的親情、友誼、日常生活點滴，令許多人回憶起童年的純真。

《蘋果》報導，1989年「櫻桃子」與《RIBON》漫畫雜誌編輯宮永正隆結婚，2人婚後育有1子，1998年離婚。2003年她與插畫家海野沙西米再婚，隔年生下次男。

2006年《櫻桃小丸子》被改拍成真人版日劇，她也跨刀撰寫第一集的劇本。隔年4月再被富士電視台，製作成兼具綜藝與日劇型態的節目《MARUMARU櫻桃小丸子》，台灣粉絲熟悉的日本女星酒井法子，則扮演小丸子媽媽的角色。