第二屆臺日 32同名車站「青春・若旅2018」活動開跑

（台灣英文新聞 / 廖秋煌 報導）臺灣與日本之間有32個同名車站，交通部觀光局配合「寶島仲夏節」活動，特別擇訂於8月24〜8月26日辦理，設定以臺灣與日本大學生，以北丶中丶南丶東4組聯手完成臺灣32同名車站之緣，再建立臺灣與日本之間新的情感連結，並鼓勵日本年輕族群訪臺旅遊，以方便安全的鐵道旅遊來累積人生經驗，繼而發現臺灣的人情味與觀光魅力，活動名稱設定為「青春・若旅2018」，取自於鼓勵日本年輕人訪臺旅遊之目的而訂，亦期以年輕人的活力吸引更多日本民眾來臺進行鐵道旅遊。

「青春・若旅2018」活動開跑記者會特別邀請也是鐵道迷的黃子佼先生擔任活動嘉賓，除給予臺日青年學子加油打氣外，更現身說法分享一段他個人對於搭乘火車旅遊的小趣事，黃子佼也邀請國人與國際旅客可以將臺灣鐵道之旅，列入必要體驗的人生經驗之一，相信在搭乘火車的慢遊過程中，可以發掘更多臺灣的鄉土風情與觀光的樂趣。

參與此次活動先在日本號召8位大學生，結果超過320人報名，此次的臺日青年學子成北中南東4個隊伍，因為氣候及路線變更，考量學生的安全，本次活動以南部地區機動延後下次再來一次，原本南區組同學們改變為友達加入東區或北區或中區調整之，南區團隊留待下次更精彩的旅程。各隊必須抽籤決定路線，並自行規劃以3天2夜的時間完成8個車站，3個隊伍通力挑戰至少3/4的同名車站，各隊於抵達每一個車站時必須尋找「車站魅力」、「名產美食」及「觀光景點」3大特色或美食、樂活、文化、生態、購物、浪漫等六大主題，應提供照片及中、日文介紹上傳至本局大阪辦事處臉書「台湾見っけ！」。且應持交通部觀光局準備的32同名車站手冊、蓋妥精心設計的各車站紀念戳章，於本(107）年了8月26日(星期日)下午五點返回臺北車站後，以巡迴8個車站合計最多人按「讚」的總數隊伍為最優勝；另選出最受歡迎（最多人按讚)的美站、美食及美景為人氣車站獎。

為表達歡迎之意暨協助參賽者順利闖關、加油及催票等，特別擇訂於松山、桃園、竹中、豐原、池上及新城車站設置加油補給站，由臺鐵局及交通部觀光局相關管理處發揮創意於學生抵達時給予熱情的支持，展現臺灣式的熱情。

鐵道不僅具備交通運輸功能，更可結合觀光轉型發展創造附加價值，可以提供旅客不同體驗，「青春・若旅2018」是結合年輕人創意、活力與想像力的一項實驗，未來也歡迎臺日樂齡族呼朋引伴走訪32個同名車站，找到心目中的青春記憶。