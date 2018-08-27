力晶加碼千億元銅鑼設廠　黃崇仁：台灣最有競爭力

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）力晶科技今（27）日宣布將在銅鑼園區興建兩座12吋晶圓廠，總投資額新台幣2780億元。力晶創辦人黃崇仁說，他從不唱衰台灣，雖然他也投資中國，但回頭來看，還是台灣最有競爭力。

力晶砸2780億元的投資案，是科學園區繼台積電投資6000多億元興建3奈米廠，以及華邦投資3350億元蓋12吋晶圓廠外，另一個大型投資案。



科技部今舉辦苗栗銅鑼科學工業園區投資案記者會，由力晶科技公司創辦人兼執行長黃崇仁親自宣布，將在園區投資設廠，興建兩座12吋晶圓廠。兩座廠房占地11公頃，總投資額2780億元，總月產能10萬片，以因應不斷擴增的驅動IC、電源管理IC、利基型記憶體等需求。



中央社報導，目前力晶規劃分四期執行，第一期預計2020年開始建廠，2022年投產，未來將可創造超過2700個優質工作機會。



報導引述黃崇仁表示，力晶科技在產品技術上有很多領先，而台灣半導體產業也很有潛力及競爭力，外界不需要一直唱衰自己，像他從不唱衰台灣。他說現在中國很強沒錯，但台灣有自己優點、優勢，只要照著目標努力，不太擔心台灣半導體發展。



他說，台灣半導體在全球保持領先地位。當初他剛開始做半導體時，力晶什麼都不是，現在技術已經可以跟各國大廠並駕齊驅。

台灣有自己的競爭優勢，科技產業應掌握自己的優勢來做，而非什麼都要做，做不好再來怪政府沒幫忙。台灣很小，不可能什麼都做，應掌握最好的技術，走台灣自己的路。



力晶科技加碼投資台灣，黃崇仁表示，半導體需要有穩定電力，在政府努力下，他一點都不擔心目前供電問題。不過，還是要未雨綢繆，假使未來有更多半導體投資設廠，電力是否足夠使用就得要政府好好努力思考。他很愛台灣，希望藉由投資銅鑼園區，達到拋磚引玉效果，為苗栗當地帶來商機，平衡區域發展。



中國全力發展半導體產業，人才缺口達數十萬人，正積極透過高薪等方式向台灣、南韓等其他國家半導體人才招手，黃崇仁直言「留得住就留得住，留不住就留不住。」

以他自己公司來說，核心員工待遇不錯、也很有發展性，因此，幾乎沒有人離開，他不擔心人才外流問題，反而比較擔心未來人才需求缺口，希望科技部、教育部等單位可以培育更多人才為企業所用。



至於美中貿易戰議題，黃崇仁說，以力晶來說影響不大，但現階段也沒有看到有轉單效應。

他說，美國政府非常重視台灣半導體產業，假使台積電癱瘓，全世界相關產業都不用做了。因此，台灣半導體產業強度，就像是無形的國防力量，對先進國家的科技業有很大影響力，所以政府跟企業應更努力來提升半導體產業強度。