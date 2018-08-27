國防部蒐證提告　網紅陳沂晚間又嗆: 少數志願役不是廢物

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）​網紅陳沂日前在臉書直播中批評「大部分志願役都是廢物」，直言志願役軍人只會刷油漆、打掃，根本是在浪費人民納稅錢。

曾經身為志願役軍人的另一網紅「館長」陳之漢(如下圖) 聽聞直呼快要氣瘋，在直播中回應其言論簡直「太膚淺了！」

翻攝臉書

國防部今(27)日上午表示，官兵投入救災之際，陳沂卻製造話題分裂軍民情感，國防部已依法提告，還給軍人公道。

針對臉書帳號署名陳沂於個人臉書，發表「中華民國大部分志願役軍人都是廢物」內容，國防部今（27）日表示，對於陳民直播內容，已嚴重玷損軍人形象與尊嚴，對此表達嚴厲譴責。

國防部指出，國軍官兵以「捍衛國家、保護人民」為核心價值，戮力戰訓本務與災害救援，確保國家安全與區域穩定，尤其正當國軍全力投入救災之際，陳女逕自發文詆毀日以繼夜投入災害救援，協助民眾清理家園的軍人，趁機製造話題來分裂軍民的情感，其心可議。

國防部已蒐集相關事證，依法提出告訴，以正視聽，還給軍人公道。國防部強調，對軍人的犧牲與付出，籲請社會大眾繼續支持國軍，勿做親痛仇快，詆毀國軍之情事。

國軍八軍團化學兵26日身穿防護衣，前往台南水患災區多個牲畜場址消毒清理，並徒手將雞屍放進袋中，準備銷毀。中央社

針對國防部要提告，陳沂原本不願回應，而且主張言論自由。但今(27)日晚間7時左右陳沂又在臉書開直播，並再度po文挑釁: