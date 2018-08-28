內外兼具！「誠品生活南西」9月正式開幕　日本知名品牌首進駐

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）看書還可以變美！台北市中山捷運站旁的「誠品生活南西」，以跨文化「生活聚場」重新出發，引進上百個獨家品牌，其中包含藥妝品牌「松本清」、舒芙蕾鬆餅「FLIPPER’S」以及「猿田彥珈琲」，將於9月20日試營運，9月30日正式開幕。



（照片來源：誠品）

誠品生活的前身為新光三越南西二館，現在「誠品生活南西」經過重新打造後，聚集各類複合式的店面，包含設計、甜點、咖啡品牌等，形成充滿生命力的文化聚落。天花板以圓弧拱頂設計，場景就像是一間間的放映廳，每本書都演繹著一部部精彩故事，復古燈飾、拱門等設計則營造出南西商圈獨特的新舊交融特色氛圍。

共6層樓「誠品生活南西」，引進8大全台獨家、142個商圈獨家品牌，其中，6大品牌為首次與誠品生活合作，皆各有新意；「expo SELECT誠品生活精選」則匯聚台灣新創文化設計品牌，以「台式生活美學」為主題呈現60年代懷舊復古風格。

日本名店首來台進駐



（照片來源：猿田彦珈琲）

誠品將引進日本3大必逛人氣店，包含咖啡、甜點及藥妝店等，全部都是台灣初登場。被譽為「東京不容錯過的文青咖啡之一」的猿田彥珈琲，自2011年發跡於惠比壽區，先前曾來台快閃，將以自營方式登台。猿田彥以專業的手沖咖啡竄紅，將由日籍咖啡師長期駐點台灣，並將推出台灣限定的飲品及餐點，包含限定風味拿鐵、搭配在地當季水果製作的鬆餅、風味咖啡豆等。

另外，排隊名店「FLIPPER’S」其招牌的舒芙蕾鬆餅，被網友暱稱為「奇蹟般的舒芙蕾鬆餅」；「松本清」於日本有超過16,00家門市，為大型連鎖藥妝通路，也將於10月誠品南西店B1登場。

誠品攜手6大品牌 首嘗試全新複合式店型



（照片來源：神農市場）

創始於台北市中山區的「神農市場」努力推動小農安心食材，此次首度以「神農生活X食習」登場，準備漁民日常吃的海鮮飯等各式風味餐，餐點中的蔬菜、肉品，到米麵、調味醬料，都可以選購回家自行料理；台灣家飾美學品牌「寬庭」首次跨足餐飲事業，開設「about KUAN」主打全日早午餐，將美學結合美食，滿足味覺及視覺，開放式廚房的設計，讓烹調料理的過程透明也成為一種享受。

東南亞語系跨文化書區



誠品中山地下書街R79（照片來源：台北旅遊網）

5樓的誠品書店打造「跨文化閱讀發信地」，為全台誠品雜誌種類最齊全的據點，引進新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼、菲律賓、緬甸、柬埔寨等東南亞國家語系雜誌，包括馬來西亞最受歡迎娛樂雜誌URTV、印尼當地指標性的周刊Tempo、以紀錄片視角介紹泰國文化特色的Sarakadee Magazine等。

童書區設置精選國際繪本，涵蓋46國，並依繪本作家洲別陳列書籍，讓年紀較小的讀者們也能透過閱讀探索全世界，提供親子共讀的空間。

誠品生活南西也將與捷運中山站地下街的的誠品R79合作，其定期更新的主題書區「地下閱讀職人選」、「獨立出版聯盟」、「大學出版聯盟」等，皆呈現台灣在地出版的多元樣貌，提供多元豐富的文化活動。

台灣原創設計品牌



（照片來源：布物設計）​

近百個台灣原創設計將聚集4樓，除了推出多款獨家客製商品與手作DIY體驗，首次獨家進駐商場的新創台灣品牌，包括發跡於大稻埕的織品品牌「布物」、「印花樂」以及台南手工鞋「花見小路」等，另外，「expo SELECT誠品生活精選」，店裝採用鐵窗花、白色磁磚、木框窗戶等物件，呈現60年代懷舊復古風格，以六大類別：服飾配件、香氛保養、居家設計、旅人專區、寵物良品、食品雜貨呈現台灣生活的美好。