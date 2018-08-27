投資人可多加利用公開資訊觀測站「財務重點專區」之資訊

櫃買中心統計，全體上櫃公司107年上半年營收已破兆達10,841億元，較去年同期增加1,040億元，增加幅度為10.61%；107年上半年稅前淨利903億元，較去年同期增加276億元，增加幅度為44.02%。又107年第2季營收5,609億元，較上季營收亦增加377億元，增加幅度為7.21%；107年第2季稅前淨利572億元較上季增加241億元，增加幅度為72.81%，顯示上櫃公司整體獲利持續成長，基本面穩健，投資人可多多留意。

櫃買中心表示，為提供投資人資訊透明化及更多元化查詢，公開資訊觀測站設置有各項投資專區(如財務重點專區、債信專區、私募專區及公開收購專區等)，以彙集各類型資訊供投資人參考，其中「財務重點專區」係彙整公開資訊觀測站所揭露之各項重要財務相關資訊，並藉由九大指標作為企業營運體質及財務結構概況之提醒，當公司符合九大指標所列情事時，將以紅色標記顯示。「財務重點專區」所揭示的資料，主要係依上櫃公司申報公告的最近期財務報告內容或其他已於公開資訊觀測站揭露之最近期相關資訊，由系統更新後揭示於「財務重點專區」。

櫃買中心指出，配合107年第2季上櫃公司財報之申報完成，已更新公開資訊觀測站「財務重點專區」相關資訊。櫃買中心統計，與107年第1季相較，107年第2季新增列財務重點專區之上櫃公司計有14家、除列有23家，本季排除各指標重覆者，總計132家上櫃公司列入財務重點專區。按現行財務重點專區提供的查閱方式，可依股票停止買賣、變更交易方法、管理股票、全體上櫃公司、全體第一上櫃公司，或按產業類別、個別公司等不同方式查詢，請投資人多加查詢善用，以作為投資之參考。