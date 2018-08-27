富邦：不確定中的資產避風港 特別股異軍突起

近來受地緣政治、美中貿易戰情勢升溫干擾， 且時序逐漸進入財報空窗期，隨著全球市場波動加劇下， 股市高檔震盪風險升溫，也增加投資人在操作上的難度。因此， 在追求投資成長之餘，如何平衡風險以及增加投組的穩定度， 也相當重要。富邦投信量化及指數投資部資深經理粘瑞益表示， 追求成長性佳、積極型商品的同時， 同時具有股票及債券雙重優勢的特別股， 長期績效甚至可打敗股票表現，可有效分散投資組合風險， 多空皆有利，為目前市場不確定性中較佳的資產避風港。

美國經濟表現續佳，儘管國際風險事件干擾不斷， 但基本面仍然表現不俗，觀察近期經濟數據，7月底公布美國第二季 GDP年化季增率為4.1%，創2014年以來最快增速，雖7月 ISM製造業指數為58.1略低於預期， 但仍維持擴張且位處歷史相對高位， 加上第二季整體企業財報表現亮眼， 亦推動美股在今年以來屢次續創新高， 均顯示美國經濟及股市相對其他主要市場較具支撐，表現較為亮眼。

粘瑞益指出，雖基於產業趨勢、企業獲利展望等因素， 較積極的投資人仍可長期持有美國科技類股或相關ETF， 但亦可選擇基本面具備支撐、 且兼具追求收益與風險平衡類型的投資商品，來分散投資組合風險， 美國特別股就屬其中值得投資人重視的較佳選擇。 除了美國特別股主要投資在美國，基本面無虞之外， 由於特別股擁有股債的雙重優勢，享有股價上漲的波動性， 也同時具備債券收益特性，正常狀況下定期配息、面額贖回。

此外，以標普美國特別股指數為例，特別股發行公司信評有9成屬投 資等級，信用風險遠遠低於高收益債券， 但股息殖利率與高收益債相近(過去平均約5%~6%)， 股價波動性則相對一般普通股較低(約為標普500指數的一半)， 而隨著時間的拉長，股息收入將主導投資總報酬表現，自2007年 起歷經金融海嘯後截至今年7月，標普美國特別股總報酬指數績效逾 73%，顯著優於MSCI世界指數的45%， 長期績效打敗全球股市，顯示美國特別股為一長期相對穩健、 且報酬媲美股市的優質投資商品。

富邦投信在2017年即看準特別股的利基， 推出亞洲唯一一檔特別股ETF—富邦標普美國特別股ETF(股票 代號：00717)， 其追蹤指數為極具代表性的標普美國特別股指數(S&P U.S. Preferred Stock Index)，該指數以美國掛牌的特別股組成，除了投資在美國， 還具備低波動、信用風險低且股息率相對高等優點， 由於指數在架構上有單一發行公司總權重不可超過10%、 以及具備一定市值與交易量以上之限制， 加上成分股超過九成在紐約證券交易所(NYSE)掛牌， 因此具有風險分散、流動性無虞及資訊公開透明之特性， 有助投資人對投資標的訊息的掌握度，而透過ETF方式投資， 交易上也更加快速便利。

綜上所述，於當前國際市場波動之際，粘瑞益建議， 投資人可此時可適度布局富邦標普美國特別股ETF， 作為資產配置的核心部位之一，以追求長期相對穩健的投資報酬。

標普美國特別股總報酬指數vs.MSCI世界指數報酬走勢圖

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：200 7.01.01~2018.07.31

上述統計資料僅為指數歷史資料模擬之結果， 不代表本基金實際報酬率及未來績效保證。