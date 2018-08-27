根據台灣證券交易所統計，上週（2018/8/20~2018/8/24）外資在集中市場總買進金額為1,370.24億元，總賣出金額為1,277.75億元，買超為92.49億元，另統計自2018年年初至8月24日止，外資總買進金額為5兆3,894.00億元，總賣出金額為5兆6,479.26億元，累計賣超為2,585.26億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆807.35億元新台幣，占全體上市股票市值的40.52%，較8月17日的12兆9,235.05億元新台幣，增加1,572.30億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：元大金：買進83,264千股，賣出41,604千股，買超41,660千股。

第二名：遠東新：買進48,236千股，賣出21,326千股，買超26,910千股。

第三名：中鋼：買進39,740千股，賣出15,072千股，買超24,668千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：錸德：買進10,358千股，賣出35,827千股，賣超25,469千股。

第二名：彩晶：買進3,323千股，賣出23,274千股，賣超19,951千股。

第三名：華通：買進10,439千股，賣出25,955千股，賣超15,516千股。