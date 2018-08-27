美麗信花園酒店​　中秋推出「星月同賞˙戶外烤肉饗宴」

美麗信花園酒店二樓池畔餐廳-光廊Light Café於中秋連假推出精緻賞月活動，將碳烤美食、現開生蠔、精品紅白酒與皎潔明月、戶外泳池結合，讓嘉賓中秋烤肉不用辛苦準備食材，只需優雅享受美食，與家人一同溫馨過佳節。

池畔餐廳-光廊Light Café將於9月22日(六)及9月23日(日)連續兩晚推出無限量池畔「星月同賞˙戶外烤肉饗宴」，每人NT$2,580+10%，還可於戶外泳池游泳，暢游賞月。主廚嚴選頂級食材全力滿足嘉賓味蕾，菜色計有「開胃小點」：【雪場蟹小品】、【綠晶球干貝】、【塞露嘉魚子醬生鮭魚】，「頂級熱食」有：【碳烤波士頓龍蝦】、【現開澎湖極鮮生蠔】、【現切頂級美國肋眼】、【碳烤法式羊肩排】、【碳烤伊比利豬肉串】、【碳烤季節時蔬】等，還有「歡樂飲料吧」檸檬氣泡飲、鮮搾西瓜汁全面無限量供應，更有精選紅白酒及啤酒暢飲，敬邀嘉賓以美食美酒歡度極度詩意中秋夜。

美麗信主廚特別推出吃到飽、喝到飽「星月同賞˙戶外烤肉饗宴」，讓嘉賓游泳、賞月、享美食。精選美酒有【風提拉夏多內白酒 Frontera Chardonnay】柑橘、百香果等熱帶水果香氣，與些許香草氣息交錯，帶出圓潤柔軟的口感！【拉曼達卡本內蘇維翁紅酒 La Manda Cabernet Sauvignon】呈現深沈的紫石榴色，香氣以黑醋粟甜酒及野生藍莓為中心，散發鉛筆芯、丁香及乾燥地中海香草極優質的濃郁氣息。中醇度酒體，緊實的單寧、清爽的酸度支撐緊實豐碩的果香味，餘韻悠長。【百威啤酒 Budweiser】發酵過程堅持使用傳統的山毛櫸木發酵工藝，使啤酒格外清爽，過硬的質感贏得全世界啤酒愛好者青睞，長久以來被譽為啤酒之王。