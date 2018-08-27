截止至8/24  櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年8月24日累積開戶數為15,722,633戶，較8月17日累積開戶數15,726,848戶，減少4,215戶，減幅約0.03%。另本年8月24日現股當日沖銷累積開戶數為1,605,203戶，較8月17日現股當日沖銷累積開戶數1,599,781戶，增加5,422戶，增幅約0.34%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年8月24日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數173,876戶較8月17日開戶數173,681戶，增加195戶，增幅約0.11%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至8月24日止日均值為369.16億元，總成交金額為58,327.26億元，其中盤後定價交易金額為187.06億元。另本年度截至8月24日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.08%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.13%。

(二)本年度興櫃股票截至8月24日均值為11.65億元，總成交金額為1,840.01億元。

四、本年度上櫃股票截至8月24日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計570家，較上週(截至8月17日止)得為信用交易家數570家，增加0家。

(二)融資餘額為651.41億元，較上週(截至8月17日止)融資餘額664.37元，減少12.96億元，減幅約1.95%。

(三)融券餘額為107,419張，較上週(截至8月17日止)融券餘額94,030張，增加13,389張，增幅約14.24%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.96%，較上週(截至8月17日止)之比例14.98%，減少0.02%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.65%，較上週(截至8月17日止)之比例0.65%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至8月24日止，累計營業天數160日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆6,237.23億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計97家531期，發行餘額為1兆8,115.83億元，較上週減少10億元。

(三)轉換公司債已上櫃計171家203期，發行餘額為1,295.95億元，較上週增加4億元。

(四)交換公司債已上櫃計2家2期，發行餘額5.82億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計34家341期，發行餘額為9,144.01億元，較上週減少23.5億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為44.04億元，較上週減少1.63億元。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計571期約1,573.5億美元，較上週減少1.86億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為31兆9,768.16億元，日均值為1,998.55億元，包含：

1.買賣斷交易4兆2,181.13億元，日均值為263.63億元，佔總成交金額比例為13.19%，其中：

等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆8,881.65億元，佔買賣斷成交金額比率為68.47%。

營業處所買賣斷成交金額為1兆3,299.48億元，佔買賣斷成交金額比率為31.53%（包含政府債券6,640.59億元，日均值為41.50億元；普通公司債5,541.11億元，日均值為34.63億元；金融債券1,020.27億元，日均值為6.38億元；外國債券97.52億元，日均值為0.61億元）。

2.附條件交易27兆7,587.03億元，日均值為1,734.92億元，佔總成交金額比例為86.81%，其中等殖成交系統成交金額為4,645.17億元，佔附條件成交金額比率為1.67%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.13億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.32億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.03億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為91.64億美元，以人民幣計價之成交金額為194.36億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為4,631億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交4,631億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為4,150億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計446.92億元，本年度累計成交金額為342.01億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計719.06億元，本年度累計成交金額為539.35億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,379.61億元，本年度累計成交金額為1,988.23億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,429 億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計641.76億元，本年度累計成交金額1,974.90億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計10.19億元，本年度累計成交金額38.25億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額5,870.69億元。

上櫃相關業務:

一、截至107年8月24日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：761家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：21家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家 (達邦蛋白、群翊、磐采、科際精密)

(四)董事會通過，待核發同意函：5家(誠泰、天正國際、公準、信紘科、均華)

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：5家 (真好玩、M31、精湛、普鴻、大詠城)

二、截至107年8月24日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：256家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：25家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：3家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：25家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年8月24日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：93家

(二)累計登錄創櫃板家數：137家

(三)當年度累計輔導家數：21家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年8月24日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,110家

五、截至107年8月24日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.8.26~107.9.1)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

6652 雅祥生醫【元大、兆豐】 (107年8月29日)

8089 康全電訊【統一、群益金鼎、台新】 (107年8月31日)