高收益商品的另外一個選擇  美國MLPs(業主有限合夥) ETF

今年（2018）以來，市場受到中美貿易摩擦影響及美國聯邦準備理事會（FED）的持續升息影響，造成高收益債券資金持續流出。根據EPFR的統計，2017年全球高收益債券資金淨流出約156億美元，而今年（至2018/8/8）全球高收益債券持續擴大流出457億美元。而資金淨流出全球高收益債使彭博巴克萊全球高收益債券指數持續下跌，而殖利率也由年初的5.7%上升至約6.48%。富邦證券表示，當國際資金持續流出高收益債的時候，投資人不妨可以留意美國MLPs（Master Limited Partnerships；業主有限合夥）ETF，其中高現金殖利率的能源MLPs是目前零利率環境中，備受矚目的一項新金融商品。

Master Limited Partnerships（MLPs）業主有限合夥是一種企業組織架構，主要建立在有限合夥（Limited Partnership）的基礎上。根據美國法規，有限合夥組織必須由至少一名的普通合夥人（General Partner）和至少一名有限合夥人（Limited Partner）所組成。普通合夥人具有公司經營及控制權並負擔無限責任，有限合夥人則提供了企業大部分的資金並享有收益分配權。雖然有限合夥人無企業的經營權，但僅就其出資額負有限責任，可以大大降低了投資合夥企業的風險。而在MLPs組織架構中，一般投資人持有的是有限責任的合夥人單位（Partnership units）。

根據美國法規，只有當這個企業超過90%的收益來自配息、股息、不動產租賃與販售所得、或原物料與原物料期貨相關所得與獲利、開採礦物等自然資源的獲利，這樣的企業才可以採行MLPs企業組織架構。目前美國採用MLP形式成立的企業，大多數為能源的運輸及中間儲存業者。如營運原油和天然氣的管線，倉儲的業者，在價格高波動的能源產業中，是屬於獲利相對較穩定的次產業。對於有意購買這類資產的投資者而言，MLP也結合了某些稅務優惠，依據美國稅法，股份公司股東除有公司層級課稅外，當股利配發時另有個人所得稅，但MLPs沒有公司層級的課稅，只有個人的所得稅。富邦證券表示，MLPs公司稅務負擔相對於一般企業公司比較輕，使MLPs公司有更多的盈餘可以分配給投資人，也使MLPs的配息可以高於一般企業的股利配息；並且使MLPs 的ETF配息相對於其他高股息ETF或其他收益型ETF高。

圖說：MLPs企業產業分布

圖說:MLPs與其他收益商品殖利率比較圖（資料日期2018/2/28；資料來源：PIMCO）

隨著北美石油天然氣產業過去十幾年的蓬勃發展，高現金殖利率的能源MLPs就成為在零利率環境中受矚目的一項新金融商品。由於能源MLPs所持有的資產多為輸油管、輸氣管、儲油庫、液化天然氣槽等「中下游」資產，透過與上游勘探商與下游煉油商的中長期合約產生的現金收入利益，所以公司的現金流是相對穩定。

而當投資人想投資MLPs，透過ETF是最便捷的方式，不但可免除選股的困難及風險，也不影響其高配息的特性，因此MLPs的ETF在近幾年也頗受投資人歡迎。雖然近幾年MLPs公司的IPO數量逐漸減少，但MLPs的ETF資產規模卻持續成長。在2015年底，已上市的MLPs家數達到137家，而MLPs的ETF總資產規模（AUM）約$92億美元。至今剩下120家掛牌的MLP企業，而整體ETF的AUM反而是持續成長到約150億美元。

圖說:左圖為2008年油價高點至今MLPs指數報酬走勢，右圖為2016年油價低點至今MLPs指數報酬走勢。(紅線：指數總報酬、藍線：指數報酬、綠線：指數配息報酬)

原油價格最直接影響到MLPs企業的股價及相關ETF價格，依過去數據統計是呈現正相關。雖然近期受到OPEC將增產及美國原油庫存偏高影響，使油價走勢拉回。但是由於全球經濟仍處於穩定成長，國際能源署（IEA）及OPEC等機構預期原油需求仍然強勁，預期原油價格仍然可以得到支撐。如果觀察2008年7月國際油價高點至今的MLPs指數（AMZ Index）表現，在這段期間MLPs指數的平均年度總報酬有10.5%，其中平均年度指數報酬為0.2%，而平均年度配息報酬有10.3%。富邦證券指出，過去10年期間MLPs指數的平均年度配息報酬有10%，相對於其他收益型商品，是相當不錯，若以2016年2月國際油價低點起算的話，至今平均年度指數總報酬有14.9%，平均年度指數報酬為4.9%，平均年度配息報酬為9.9%。當油價在相對低點時，可以預期MLPs指數會隨油價上漲有較好的正報酬，但是當碰到油價下跌，MLPs的獲利會受到影響，同時反映配息報酬也會減少。

MLPs相關產業雖然在今年3月受到美國稅務議題干擾而有比較大的波動，但是相關稅務疑慮的不確定性已經在近期獲得解決。因此，帶動MLPs相關公司股價有一波上漲。富邦證券表示，在目前全球金融市場因貿易戰及新興市場波動而有不確定之際，MLPs的ETF對於投資人來說是進可攻退可守的配置選項；不但有機會可享有較高的配息，當油價走高時還有機會獲取額外的資本報酬。