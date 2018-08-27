蓬佩奧不去北韓了？川普：都是中國在搞鬼

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）根據《CNN》報導，川普於上週五（24日）於推特上發文寫道，因為中國的干擾，北韓並未如期完成去核行動，因此他決定取消國務卿蓬佩奧的北韓訪問行程。

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年8月24日

自6月川金會以來，北韓的去核行動一直是出爾反爾，當然，中國並沒有直接指使金正恩，不要遵守與美國簽訂的去核協議，但是，北韓去核的緩慢進度，絕對和中國脫不了關係。

隨著中美貿易戰愈演愈烈，中美雙方進入關稅報復無限循環，而中國就將這樣龐大的經濟壓力，通通壓在小兄弟北韓的身上（中國是北韓超過90%的外貿對象）。

這時金正恩就不得不選邊站了，他是要讓他的人民有飯吃，還是繼續發展他的核武計畫？

在今年4月時，川普才在推特大大稱讚習近平，感謝他在北韓問題上對美國的支持，不過就現在的情況看來，恐怕習近平已經不是川普口中的「好夥伴」。