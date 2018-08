蓬佩奧不去北韓了？川普：都是中國在搞鬼

(台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導)根據《CNN》報導,川普於上週五(24日)於推特上發文寫道,因為中國的干擾,北韓並未如期完成去核行動,因此他決定取消國務卿蓬佩奧的北韓訪問行程。

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula...