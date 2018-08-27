大馬型男主廚法斯力與黃子佼    邀星馬遊客嘗美食遊台北！  

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）宣傳台北魅力，台北市觀光傳播局邀請大馬型男主廚法斯力來台，結合台灣口味，創造出馬來風味鹹酥雞讓現場來賓品嘗，本次觀傳局在馬來西亞市場推出「你所未見的台北」，以台北巷弄生活為主題，打造最新、最消暑的主題遊程。

台北市觀光傳播局8月23日在台北松山意舍酒店舉辦熱鬧的歡迎會，馬來西亞型男主廚法斯力與台北炸雞業者一同創作出一款「馬來風味YA(椰)奶雞」，融入檸檬草與椰子奶油，再加上微辣的口感，獨門配方跳脫了鹹酥雞既有的框架，絕佳的手藝與美食巧思，使全場食指大動。

法斯力表示，台北夜市的小吃文化，其實就是在地生活的縮影，初次品嘗鹹酥雞的風味，印象就相當深刻，雞肉對於穆斯林遊客來說，是一個非常好的選擇，多變的口感，結合跨地域、跨文化的創意，相信一定能讓馬來西亞遊客來到臺北時，有全新的發現與喜悅。

觀傳局局長陳思宇表示，觀傳局鎖定印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞及越南等五大市場，其中馬來西亞來臺旅客人次2017年達52萬8,019人次，較前年的47萬4,420人次，成長11.3%，為第六大來台客源市場，且馬來西亞更是一個深具潛力的「雙市場」，除了在地華人，穆斯林也是非常重要的目標客群，所以市府一直很努力地在建置穆斯林友善旅遊環境。

而今年觀傳局搭配馬來西亞旅客的喜好，設計全新的台北自由行產品，同時更強化與在地旅行業者的深度溝通，並將於下個月赴馬來西亞吉隆坡舉辦產品發布記者會與民眾見面會，將台北的獨家體驗帶到當地。