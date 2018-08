書蟲注意！英國出版社MACK與台北 MOOM策劃獨立攝影書展

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)來自英國倫敦的獨立出版社 MACK,與台北市 MOOM 書店聯合舉辦「有機制書——英國獨立出版社MACK攝影書展覽」,對於書本的挑剔以及策展的堅持,MACK期盼帶給書迷一種自然且美好的出版形式,使用攝影探討各領域,如視覺、文學、政治等,展覽將於9月30日結束。

位於台北市大安區巷弄內的書店 MOOM 成立於2016年,在臉書專頁上擁有6萬多名粉絲。MOOM多引進藝術及攝影相關的海外獨立出版品及雜誌,致力網羅不分年代的精彩作品,從新銳設計師到經典之作,皆有可能在這裡找到。

今年8月MOOM攜手英國倫敦出版社 MACK,一同於台北舉辦「有機制書——英國獨立出版社MACK攝影書展覽」,其強調內容塑造形式,並希望帶給攝影書迷有機且自然的出版形式,展覽自即日起至9月30日止,並帶來近40本攝影相關書籍,其中包含由知名藝術家 Adam Broomberg 與 Oliver Chanarin 共同完成的《Holy Bible》(聖經),有興趣的人可以查看書目清單。





(圖片來源:MOOM)

來自倫敦,於2010年成立的 MACK 出版社,創辦人 Michael Mack 曾從事法律相關行業,因為對視覺藝術的喜愛,他開始嘗試寫作與策劃展覽,也到畫廊工作,幫忙藝術作品的交易和買賣,並輾轉於德國老牌藝術出版社 Steidl 擔任總監,工作期間累積與藝術家、作家、策展人共同編輯與製作的經驗,轉換跑道的他就此開啟人生嶄新的旅程。

鍾情書本的 Michael 成立 MACK 之後,透過獨特的視角與豐富的經驗,每年約出版20本書,這些書籍皆在海內外獲獎無數,於國際間擁有高度評價,並持續地發揮影響力,曾出版的眾多著名作品,包含 Luigi Ghirri《Kodachrome》、Thomas Demand 《The Dailies》與深瀨昌久《鴉》等。

MACK 自居為「一間以出版社為型態的藝廊」,以策展的角度為攝影書書展提供新觀點,他們眼裡的藝術家作品並不等同於只是一本書,而是考量整體藝術家生涯,並嘗試與他們的職業生涯建立穩固的關係,Michael 更是不遺餘力的提拔新秀。

2012年首屆攝影出版獎項 First Book Award 誕生,MACK 於從未出版過書籍的藝術作品中,決選出一名藝術家並將其創作整理成冊後協助出版,希望藉機鼓勵及培養新銳人才,曾榮獲此獎並出版的作品包含Paul Salveson《Between the Shell》、Ciarán Óg Arnold《I went to the worst of bars…》、富安隼久《TTP》等。

根據It's Nice That報導,曾與無數藝術家合作過的 Michael,推薦法國藝術家蘇菲卡爾(Sophie Calle)的書籍 And So Forth,蘇菲為法國當代知名且重要的藝術家代表人物,其創作涵蓋行為藝術、裝置藝術,攝影等,他表示從她的作品可以看出蘇菲是個複雜、聰慧且幽默的人,而且她獨特的風格也從許多書本及裝置藝術中脫穎而出。



Sophie Calle書籍 And so forth(照片來源:It's Nice That)