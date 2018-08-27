英國：蜂蜜治咳嗽 效果比抗生素優

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）BBC報導，根據英國新指南，蜂蜜和非處方用藥可被當成治療一般咳嗽的第一線用藥，目的是希望能解決抗生素耐藥性問題。

英國國家健康與照顧卓越研究院(The National Institute for Health and Care. Excellence, NICE)和英格蘭公共衛生署(Public Health England, PHE)共同表示，咳嗽多由病毒引起，而抗生素是用作治療細菌感染的藥物，對於病毒感染則無效，一般咳嗽約2到3週左右會自行痊癒。

有研究證明，熱飲蜂蜜水，再加些檸檬和薑汁便可有效緩解喉嚨不適症狀。因此官方單位建議民眾就醫前，可自行喝些熱蜂蜜水或服用含有天竺葵萃取物、呱芬那辛、右美沙芬的咳嗽藥，都能幫助緩解咳嗽症狀。但若服用後不適症狀加重，或引起氣喘，則需要盡快就醫。

指南中提醒，不是每個人都適用蜂蜜水或非處方用藥，特別是慢性病或免疫力低下的患者切勿任意嘗試。另外，咳嗽也可能是某種疾病的症狀，警示有潛在的病變，若症狀持續且惡化，則需經由專業醫師診斷。而一歲以下的嬰幼兒絕對不可食用蜂蜜，因為腸道酸性不夠，外來的「肉毒桿菌孢子」容易在腸道繁殖，造成「肉毒桿菌素中毒」的問題。