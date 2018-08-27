蒐集個資灌人頭會員　體育協會5高層認罪獲緩起訴

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中華民國棒球協會前理事長陳太正、羽球協會秘書長李侑龍、網球協會秘書長劉中興、游泳協會前理事長許東雄、網球協會理監事趙安華5人，為主導該協會理監事改選，遭體育署告發蒐集並交換民眾個資，換票互灌人頭會員，涉嫌違反個資法、偽造文書等罪。

台北地檢署調查時，5人均認罪，地檢署將5人緩起訴，期限1年，5人須繳30萬至75萬元不等的處分金給國庫。

綜合中時與自由27日報導，檢方調查，教育部體育署為符合國民體育法，開放全民參與各單項體育協會，建置「民眾申請加入特定體育團體會員預報名專區」網站，自2017年11月1日至12月20日，讓民眾能上網登錄報名，參與各體育團體理監事改選。

其中，棒球協會理事陳太正，即足球協會祕書長陳威任父親。陳太正、李侑龍、劉中興、許東雄4人，為求增加各自協會的預報名人數，鞏固各協會理監事改選主導權，分頭蒐集民眾個資，換票互灌人頭會員。

陳太正等4人蒐集將近3000筆個資，由陳太正作為個資中轉中心，李侑龍、劉中興、許東雄3人則負責提供個資給陳，由陳進行交換，4人另僱人將民眾個資輸入各協會的預報名網站，灌水預報名人數。

此外，參選網球協會理監事改選的趙安華，也蒐集4000多筆個資，並輸入網球協會的預報名網站中。但趙安華不滿劉中興拿到比他還多的7923筆個資，自認體育署沒正視換票灌人頭會員的歪風，又將其中3435筆個資違法填入殘障、拳擊、保齡球、射擊、射箭、軟網、健美、舉重及撞球等9個協會的預報名網站。

全案經體育署及立委黃國昌等人告發後，調查局台北市調查處及刑事局陸續介入調查。經檢方調查後，5人認罪。檢方認為，民眾預報名後，仍須繳費才能成為正式會員，並取得理監事改選的選舉權及被選舉權，認定5人換票互灌人頭會員犯行。因尚未對各協會理監事改選造成損害，同意給5人緩起訴處分，期限1年，各須繳30萬至75萬元不等處分金給國庫。

檢方依涉案情節輕重諭令須繳交的處分金額度，其中劉中興、趙安華2人各須支付30萬元處分金；陳太正、李侑龍各須支付55萬元；許東雄則須支付75萬元。