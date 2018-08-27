戴資穎寫紀錄 亞運羽球晉級金牌戰第一人

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達27日電）世界球后戴資穎，今天在雅加達—巨港亞運女單4強，以直落二橫掃印度名將賽娜（Saina Nehwal），寫下對戰10連勝，成為中華羽球史上，首名挺進亞運單打金牌戰的球員。

賽前戴資穎生涯和賽娜交手16次，取得11勝5負的絕對優勢，且最近9次交手從未吞敗，今天小戴也延續強勢表現，首局在10比10平手之際，她拉出一波5比0攻勢站上領先，並以21比17先馳得點。

次局戰況呈現拉鋸，小戴在13比14落後的情況下，連拿8分將對手逆轉，最終就以直落二輕鬆挺進決賽，也突破4年前她拿下女單銅牌的隊史最佳成績。

賽後當被問到，她成為史上第一個闖進亞運決賽的台灣球員時，她坦然說：「沒想太多，就盡力去打。」

第2局尾盤，小戴將對手逆轉拿下，她則認為，對手首局先丟後，打得比較急，「可能賽娜亂了吧，我覺得自己算是打得還算放得開」。

小戴透露，亞運是每4年一次的大賽，因此所有人在大賽中，韌性都會比其他比賽更強，「大家都多了那種不會這麼快就放棄的心態，每次大賽所有人都是卯足了全力拚，不管落後多少。」因此比賽中，無論她領先多少都不算數，一定要拿下勝利那刻，比賽才算是真正結束。

對於今天的對手，小戴也承認，場上她有感受到賽娜對贏球有著強烈決心，「我知道今天比賽可能會是這樣的感覺，所以我也有先設想好，比賽可能會很辛苦的準備」。

小戴金牌戰對手，將是日本名將山口茜與印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu）之間的勝方，她則強調，不管對手是誰都不好打，會繼續加油。（編輯：張芷瑄）1070827