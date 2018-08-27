上班族退休金多少才夠用　調查結論：存款1617萬

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣65歲以上的老年人口，在3月底達到14.05%，正式邁入高齡化社會。由於每7人中就有一個老人，在高齡化、少子化趨勢下，大多數上班族未來得靠退休金與積蓄養活自己，如何維持退休後的老年生活，成為勞工與上班族一大壓力來源。

此外軍公教年金改革上路，且勞保年改修法草案也已送入立法院，則是影響民眾退休計畫的另外一項因素。

1111人力銀行今(27)日公布「上班族退休壓力調查」。調查顯示，上班族平均55歲就想退休，但超過8成3的上班族，擔心退休金不夠用，為了維持退休生活，認為存款須達1617萬元才敢動念退休。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華說，參考內政部公布的「105年簡易生命表」，國人的平均壽命已達到80歲，其中男性76.81歲，女性83.42歲。

從調查來看，預估退休後還有約25年的老年生活需要規劃，且在退休後包括自己在內，平均要養2.33人。



若以調查中預計退休後每人每月至少花費2萬1667元來計算，退休後的家庭開銷高達5萬484元，25年需要準備650萬元的生活費。

以主計總處公布的106年每人每月經常性薪資3萬9953元來說，等於要13.5年不吃不喝，才能存到養活自己的退休金。



交叉分析發現，「民生/服務」業的從業人員自行預估的退休年齡最早，只有43歲，「教育／政府團體」最晚，平均預估61歲才退休。



李大華分析，民生服務業有輪班的需求，對體力與生活作息是一大考驗，中高齡就業者的體力難以負荷，易被年紀輕、薪資低的後進人員取代，致使民生服務從業人員萌生提前退休或轉換職場的念頭。



相反的，教育與政府團體人員，重視經驗傳承，從業人員隨著年資增加，職務薪資都會向上調整，退休制度相對完善，屆齡退休的福利反而更好。



李大華表示，高齡化趨勢下，人民平均餘命持續增加，上班族退休後一旦健康狀況不佳，生活無法自理，衍生而來的長照費用所費不貲，錢不夠用的憂心，也讓上班族擔心通貨膨漲吃掉退休金。



因此他建議，年輕的上班族要提早思考退休議題，及早做財務規劃，無論是投資理財或是儲蓄，將準備時間拉長，都可以減輕退休財源的壓力。



為了解上班族的退休壓力，1111人力銀行特設計此份問卷，進行「上班族退休壓力調查」，調查期間自107年8月13日至8月24日，進行網路問卷調查，有效樣本數1116份，信心水準95%，正負誤差值為2.93個百分點。