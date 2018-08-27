（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為了招攬星馬民眾，台北市觀光傳播局與馬來西亞創作鬼才黃明志合作，8月25日推出全新觀光宣傳影片，以新加坡及馬來西亞遊客為主要宣傳對象，黃明志以其詼諧搞怪的獨特風格介紹台北新玩法，影片推出不到24小時，網上瀏覽數超過30萬。

近年來由於東南亞經濟逐漸崛起，遊客市場逐年增大，以新南向第一大客源市場馬來西亞來說，2017年達到52萬8,019人次，較2013年39萬4,326人次成長33.9 %。而新加坡來台旅客數5年來持續成長，2017年達到42萬5,577人次，較2013年36萬4,733人次成長16.68%。

而2017年台灣旅客赴新加坡旅客人次也近40萬，雙方互訪達82萬人次，為近年新高，所以成為台灣各縣市政府極力爭取的市場。

這部由黃明志編、導、演的影片一開始就點出，台北是星馬旅客出國旅遊選擇的前三名，劇情從他帶團旅遊臺北開始，在台北街頭尋覓在東南亞備受歡迎「流星花園」主角F4等帥哥，深受台灣流行音樂及綜藝節目影響的劇情，以及台北美食也以逗趣幽默方式鋪陳其中，而許多台灣知名景點，包括台北101、國父紀念館等也在影片中出現。

影片25日上線不到一天，社群瀏覽總數已經超過30萬，網友紛紛留言「我也喜歡臺北」、「有創意，非常有趣的影片」，「看完想去台灣、台北了！」

黃明志用幽默搞怪風格，自導自演分享台北（圖片來源：台北市政府觀光傳播局）