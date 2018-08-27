（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2018 Wilderness Festival 甫於牛津郡（Oefordshire）Cornbury Park 舉行 。Wilderness Festival 為英國知名的露天音樂祭並已連續舉辦多年，今年由BBC Music、全球知名旅遊平台Time Out等機構贊助。輕鬆、有趣且多元的活動包含音樂，露營，表演等，搭配美食及飲料吸引不同年齡層前往朝聖。



（照片來源：Wilderness Festival）



（照片來源：Wilderness Festival）

提倡與大自然結合的 Wilderness Festival原野音樂祭，舉辦為期4天（8月2日至5日）可於星空下露營的假期，並於早上至晚上都設計精彩活動。強大的音樂陣容邀請 Bastile，Justice，Groove Armada等樂團表演，主辦單位更整理了音樂播放清單，現場不僅有樂團演出，還有藝術表演，劇場演出，講座，工作坊等活動，提供前往度假的家庭、朋友或伴侶更多選擇。



（照片來源：Wilderness Festival）



（照片來源：Wilderness Festival）

Wilderness Festival原野音樂祭今年首次與 Fanatic影像公司合作，請他們幫忙錄製及拍攝活動過程，值得一提的是，創辦人Danny North為了此活動，特別邀請攝影師們 Jenna Foxton,、Sian Davey 、Max Miechowski 共組團隊，以獨特的風格捕捉活動畫面，而他們溫暖又幽默的作品，也替參與者留下美好的回億。

根據 It's Nice That報導，領軍的 Danny表示，攝影團隊的作業方式為獨立進行，但大家偶爾會聚在一起察看各自的進度，然而，如此的獨立作業模式讓活動的側錄變得更全面，也呈現每位攝影師個人的獨特風格。



（照片來源：Danny North)

在漫長的拍攝過程中，Danny特別提到一幅情侶在蕨類植物下擁抱的作品，當初他發現一處蕨類植物橫生的地方，於是架好照相機就近請一對情侶擔任模特兒，Danny表示他們席地而坐擁抱的畫面，是一個很完美的時刻，並形容那是從匆忙嘈雜的時光與人群裡，偷來的一股寧靜與美好。

現在，我們一起來看剛於初夏結束的 Wilderness Festival原野音樂祭活動花絮吧！有興趣的朋友也可以開始於官網、臉書、festicket，追蹤關於2019年音樂祭的動態消息。

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2018 Wilderness Festival



（照片來源：Wilderness Festival）



（照片來源：It's Nice That/ Jenna Foxton）



（照片來源：It's Nice That/ Max Miechowski）





（照片來源：Wilderness Festival）





（照片來源：Wilderness Festival）



（照片來源：Wilderness Festival）



（照片來源：Wilderness Festival）



（照片來源：Wilderness Festival）



（照片來源：Wilderness Festival）