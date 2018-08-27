陳沂「志願役魯蛇說」　國防部罕對網紅言論提告

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）活動主持人及網紅陳沂再度語出驚人，臉書直播上直言「中華民國大部分志願役都是廢物！」，爭議言論讓國防部也跳出來表示會對網紅言論提告。

人在澳洲的陳沂，23日直播先開炮幾位網紅，接著話題一轉指大部份去簽志願役的人都是為了高薪，「因為這些人出社會後就真的廢，也找不到很好的工作，沒有錢，簽下志願役四、五萬高薪，以這些人能力來說算是相當高。」

陳沂接著說，大部分的志願役在部隊中都是在霸凌義務役，館長說兵役制要恢復成二年，但她指「當兵根本就是件浪費時間、浪費生命的事情。....尤其中華民國竊佔在台灣這個彈丸小島，已偏安多年，七十年沒打過仗」。

但言論一出後，陳沂遭到許多網友批評言論偏頗，而國防部更罕見針對網紅言論發布新聞稿。國防部27日表示，陳沂直播內容，已嚴重玷損軍人形象與尊嚴，對此表達嚴厲譴責，也已蒐集相關事證，依法提出告訴。

國防部指出，國軍官兵戮力戰訓本務與災害救援，確保國家安全與區域穩定，尤其正當國軍全力投入救災之際，陳女逕自發文詆毀日以繼夜投入災害救援，協助民眾清理家園的軍人，趁機製造話題來分裂軍民的情感，其心可議。新聞稿也籲請社會大眾繼續支持國軍，勿做親痛仇快，詆毀國軍之情事。

今年5月有女網友上傳軍服養眼照，穿著掛中士階的女性軍裝，跑到桃園市龍岡大操場拍攝了許多性感撩人的照片。照片曝光後，國防部人士不滿表示，女子行為已經觸法，將會搜集資料提告，不久後該女網友就把相關照片全數刪除。