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「神奇泰拳」移師高雄   與民眾以拳會友  

由泰國知名的10歲泰拳好手I Oon小妹妹與蘭那泰拳館(Lanna Fighting)等團體將泰拳技法原汁原味搬上高雄舞台，吸引700多名民眾前來欣賞，表演獲得全場觀眾迴響。

By 李文潔,台灣英文新聞－編輯
2018/08/27 11:24
（圖片來源：高雄市政府）

（圖片來源：高雄市政府）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）泰拳是泰國的國家文化遺產之一，有著數百年的悠久歷史，8月25日特別南下高雄，由泰國知名的10歲泰拳好手I Oon小妹妹與蘭那泰拳館(Lanna Fighting)等團體將泰拳技法原汁原味搬上高雄舞台，吸引700多名民眾前來欣賞，表演獲得全場觀眾迴響，更有民眾主動上台與表演者互動，以拳會友。

為推廣並宣傳泰拳運動，讓南台灣的民眾能夠了解泰拳武術之文化傳承，泰國貿易經濟辦事處首度將泰拳表演移師高雄，節目中特別安排古泰拳、拜師拳舞及有氧泰拳，並邀請現場觀眾上台與泰拳老師學習，以最直接的互動方式，體驗泰拳文化的精髓，進行最好的市民外交。

泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處處長蔡巧芯表示，泰拳表演在台北舉行時場場爆滿，這次特別響應南台灣民眾的熱情來到高雄，感謝高雄市政府秘書處和合辦與贊助單位的協助。

高雄市政府秘書處陳瓊華處長表示，泰國貿易經濟辦事處首度將泰拳活動移師高雄意義重大，秘書處將爭取更多國際文化活動來到高雄舉辦，豐富高雄的國際面貌。

泰國航空公司為今天演出提供飯店住宿與機票做為摸彩品，最後幸運抽中高雄曼谷來回機票的市民朋友平時也在學習泰拳功夫，現場並即興與泰拳老師互動演出，透過在文化上的學習加速理解彼此，將有助於加深日後開展高雄與泰國雙邊合作的基石。
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