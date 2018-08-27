〈財經主筆室〉人民幣急貶存款散戶重傷 六年夢醒時分

人民幣對美元匯率從七月以來加速貶值，八月中旬一度貶至今年最低6.936元，人民幣差一點破7，三個月來人民幣貶值幅度最高達8.4%，人民幣存戶勢必蒙受這波貶值損失，這是台灣在2012年開辦人民幣存款業務以來，人民幣存款戶首次碰到較大的損失，且衝擊來得急又快，存戶的利息全部不敵嚴重的匯損，一下子打醒熱絡了六年的高利人民幣定存美夢！國銀未來在推展人民幣存款業務，恐怕也得更謹慎，別把人民幣存款說的天花亂墜，不是只要沾上中國就一定穩賺不賠！

台灣於2012年起開辦人民幣存款業務，當時一年期定存約2.3％上下，比本國銀行的台幣定存高出不少，吸引存款戶趨之若鶩，開辦頭一年就吸金2500億人民幣，成為全球第二大的人民幣資金池。據中央銀行統計，人民幣存款餘額在2015年6月達到最高峰3382.18億元，隨後進入成熟期，每月均有增減，截至今年7月底餘額為3,129.13億人民幣，在主要離岸市場中續居第二，僅次於香港5月底的6009億人民幣，遠高於新加坡至3月底的1390億人民幣，以及韓國5月底的80億人民幣。

台灣人民幣存款會如此之高，除台灣企業與大陸生意往來密切，目前台商、台生在中國工作、學習、生活人數超過200萬人都是原因外，最主要是台灣本土銀行手中台幣資金太多，希望能藉由鼓勵存戶轉成外幣，降低銀行浮濫資金壓力，所以2012年政府開放開辦人民幣存款業務後，所有銀行均動員所有人力大力拓展人民幣定存，當時幾乎每家銀行外頭都掛有「本行有承作人民幣存款」紅布條，人民幣存款成潮流，年輕人之間茶餘飯後的話題都是人民幣，沒有買人民幣者還會被說看不懂中國潛力、被笑沒有理財觀念。

不過企業商家或有資金實力者，任何理財投資都懂得採取避險措施，惟有散戶個人在進行人民幣存款很難有避險方法，就像最近3個月人民幣貶值8.4%，就算人民幣定存利率達2.5%，一來一往間損失還達6%左右。也有人說匯率隨時變化，短期走勢不代表長期走勢，倒也沒錯，匯率、利率有高有低，但就像買股票一樣，沒有人能保證穩賺不賠。

人民幣匯率後市如何？目前各方說法不一，有人說會保七不破？也有人說沒有必要守七？以目前中美貿易戰還未結束，市場大都指向人民幣還有續貶空間，現在還想介入人民幣業務者似乎風險仍高。但中國還有三大風險須特別留意。包括一、中國六月以來逾200家P2P網貸平台密集倒閉潮，衍生出數百億人民幣債務風暴未解決；二、中國的地方債高達40兆元人民幣(178兆台幣)，地方政府沒有一個想還債，許多地方連息都還不起；三、中國企業債券上半年違約金額165億人民幣，已經是去年九成，逼近2016年全年的207億人民幣歷史新高。三項風險只要有任何一項處理不好，人民幣匯率表現就不太好說了。