當自然遇上設計！瑞士雷達表台灣創星大賽報名自9月5日止

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2018瑞士雷達表創星大賽( Rado Star Prize)為兩年一度的設計比賽，自2016首度於台灣舉辦，今年以「自然為靈感來源」（Design inspired by nature），設計日常用品、傢具、辦公用品等產品，開放報名自即日起至9月5日止。

瑞士雷達表（Rado）為國際知名鐘錶品牌，並相信「若能想像，即可創造」（if we can imagine it, we can make it）的精神持續，其獨特風格及特殊材質的腕錶系列，已獲超過35項國際獎項肯定，為了支持年輕設計師及新銳設計力量，於全球展開瑞士雷達表創星大賽（Rado Star Prize）。



（圖片來源：瑞士雷達表Instagram）

雷達表創星大賽已於世界各大城市舉辦，如紐約、西班牙、義大利、奧地利、香港等，邀請各地的新銳設計師，從室內、服裝、工業、視覺等角度為出發點，過去主題包含與紐約設計周 NYCxDESIGN 合辦的「設計是我們的DNA：日常生活用品」與「輕質生活」、攜手英國 Designjunction 當代設計協會舉辦的「當設計遇上時間」等。

今年，第二屆2018雷達表創星大賽又來台灣舉辦，邀請新銳設計師發現自然與設計之美，結合新媒材再現日常生活中的物品，家具或是辦公用品等，設計需與腕錶或計時功能的產品無關，冠軍將榮獲高達20萬新台幣獎金，以及Rado瑞士雷達表腕錶一只，線上報名至9月5日止。



以「自然」為出發，重新設計日常用品（圖片來源：Rado官網）

此次活動特別邀請全民至Rado官網進行線上投票，從10位入圍選手選出「Public Choice Prize公開獎」，這位最佳人氣的獲勝者，也將獲贈一只Rado瑞士雷達表腕錶。

評審團由國內外知名設計人才組成，如台灣服裝設計師詹朴、台灣創意設計中心執行長宋同正、Rado品牌產品管理副總裁HAKIM EL-KADIRI等，入圍的參賽作品將於10月的台北華山藝文中心展出，來自各國的入圍作品也將刊登於Rado官網。

如果需要點靈感來源的話，請參考2016年台灣優勝作品，由葉庭瑋以「扭轉角度的可能」為名的鏡子產品奪得。



2016台灣創星大賽優勝作品（照片來源：瑞士雷達表官網）