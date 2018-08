當自然遇上設計！瑞士雷達表台灣創星大賽報名自9月5日止

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)2018瑞士雷達表創星大賽( Rado Star Prize)為兩年一度的設計比賽,自2016首度於台灣舉辦,今年以「自然為靈感來源」(Design inspired by nature),設計日常用品、傢具、辦公用品等產品,開放報名自即日起至9月5日止。

瑞士雷達表(Rado)為國際知名鐘錶品牌,並相信「若能想像,即可創造」(if we can imagine it, we can make it)的精神持續,其獨特風格及特殊材質的腕錶系列,已獲超過35項國際獎項肯定,為了支持年輕設計師及新銳設計力量,於全球展開瑞士雷達表創星大賽(Rado Star Prize)。



(圖片來源:瑞士雷達表Instagram)

雷達表創星大賽已於世界各大城市舉辦,如紐約、西班牙、義大利、奧地利、香港等,邀請各地的新銳設計師,從室內、服裝、工業、視覺等角度為出發點,過去主題包含與紐約設計周 NYCxDESIGN 合辦的「設計是我們的DNA:日常生活用品」與「輕質生活」、攜手英國 Designjunction 當代設計協會舉辦的「當設計遇上時間」等。

今年,第二屆2018雷達表創星大賽又來台灣舉辦,邀請新銳設計師發現自然與設計之美,結合新媒材再現日常生活中的物品,家具或是辦公用品等,設計需與腕錶或計時功能的產品無關,冠軍將榮獲高達20萬新台幣獎金,以及Rado瑞士雷達表腕錶一只,線上報名至9月5日止。



以「自然」為出發,重新設計日常用品(圖片來源:Rado官網)

此次活動特別邀請全民至Rado官網進行線上投票,從10位入圍選手選出「Public Choice Prize公開獎」,這位最佳人氣的獲勝者,也將獲贈一只Rado瑞士雷達表腕錶。

評審團由國內外知名設計人才組成,如台灣服裝設計師詹朴、台灣創意設計中心執行長宋同正、Rado品牌產品管理副總裁HAKIM EL-KADIRI等,入圍的參賽作品將於10月的台北華山藝文中心展出,來自各國的入圍作品也將刊登於Rado官網。

如果需要點靈感來源的話,請參考2016年台灣優勝作品,由葉庭瑋以「扭轉角度的可能」為名的鏡子產品奪得。



2016台灣創星大賽優勝作品(照片來源:瑞士雷達表官網)