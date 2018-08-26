紐西蘭毛利族尋根抵台灣    戰舞歌聲響徹行政院

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台灣與紐西蘭2013年簽訂「台紐經濟合作協定」，雙邊原住民族藉由協定內的原住民族合作專章，每年召開協調會議，發展經貿、語言文化、部落旅遊以及教育合作等工作計畫。紐西蘭毛利族青少年訪問團日前來台進行文化尋根之旅，22日拜訪行政院院長賴清德及發言人Kolas Yotaka，並表演毛利戰舞（Kapa Haka）表達對台灣的謝意。

紐西蘭毛利族青少年訪問團此行為期12天的訪問，其成員主要來自紐西蘭北島的Ngāti Manu毛利部族，該部落認為數千年前，毛利人祖先划著獨木舟離開台灣遷徙他處，因此部落自主發起「Hawaiki Nui計畫」（Hawaiki為祖先的開始／起源之地），盼來台尋根。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，台灣是多民族的國家，其中與南島民族在血緣與歷史上有不可磨滅的連接，早已跨越國界，不管誰也切不斷。

紐西蘭毛利族訪問團團長Mr. Arapeta Hamilton表示，一行人於今晨抵台時見到日出，令他感動落淚，因為這是紐西蘭及台灣共同祖先的起源地，訪問團非常榮幸來到這美麗的島嶼。

為表示對台灣的感謝，原住民族青少年在行政院中央大樓大廳表演Kapa Haka（毛利戰舞），現場氣氛熱絡。原住民族委員會表示，許多學術界研究將台灣視為南島語族的起源地，紐西蘭北島Ngāti Manu毛利部族也認為台灣原住民族與毛利族人具深遠的關係，並認為台灣是「一切的發源地」。

台、紐原住民族的語言及文化有高度相似性，因此，原民會非常支持「台紐原住民族青少年文化尋根（Hawaiki Nui）計畫」，全力協助參訪行程的各項安排。

原住民族青少年演出毛利戰舞（Kapa Haka）（圖片來源：行政院）