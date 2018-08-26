台灣面膜新里程碑　與神農獎得主合作　抗老聖品新上市

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）面膜一直是台灣愛美女性的保養聖品，更是許多觀光客來台必敗的伴手禮，然而市場上面膜千百種，不論是台灣品牌、進口大宗的韓、日、歐美等，一片面膜價格從幾十元到數百元甚至是上千元新台幣都有；每個品牌標榜的功效大同小異，但是哪一個品牌真的能名符其實呢? 相信許多消費者面對琳瑯滿目的選擇也相當困擾。

有鑑於此，旗下擁有台灣、中國、日本等多家實驗研發中心及生產加工廠的台灣知名廠商及其研發團隊，感受到市場上保養護膚類產品的宣傳噱頭，遠遠大於實質效果，因此召集了台灣、中國、日本三地研發機構，領域涵蓋了皮膚、生物化學、微生物學等十多項的專家研發團隊，以「安全性」為第一訴求，配以具有專利技術的調節代謝機能獨家專利成分，推出全國首見的「新抗老策略」--「EME冰河幹細胞艾玫修護面膜」

「EME冰河幹細胞艾玫修護面膜」含有國內外11種珍貴且天然的原料，例如：可保護肌膚細胞、延緩衰老的冰河植物幹細胞和極地雪藻，兩者是研發團隊於瑞士阿爾卑斯山脈上發現；另外，更添加了多款台灣在地原物料，例如：可淨化皮膚角質層、提升皮膚活力，令膚色變得更加健康水潤的艾草原液；以及有快速消炎、抗過敏、止癢效果的玫瑰花水等。

對於市售保養品最容易引發的化學添加疑慮，EME研發團隊特地針對「EME冰河幹細胞艾玫修護面膜」，提出「六不一沒有」無任何化學添加宣言。「六不」包括不添加市售面膜最容易有的防腐劑、人工色素、酒精、礦物油、螢光劑、香精，以及「一沒有」--產品內絕對沒有各種化妝品違禁成分。此項宣言無疑是為市場打了一劑強心針，面膜產品也能做到無任何化學添加，希望未來在五花八門的面膜市場上，消費者能有更多安心的選擇。