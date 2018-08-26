祖孫節闖關樂　傳承智慧　連結祖孫間的感情

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）每年8月第4個星期日為「祖父母節」，今（26）日「祖父母節」弘光科大、彰化基督教醫院各舉辦「牽孫迺夜市」和「爺爺奶奶我愛你‧傳愛100里」的祖孫節活動，藉由祖孫三代的互動遊戲增進感情和感謝祖父母平日裡育孫的辛勞。

台中市政府社會局委託弘光科大所承辦的海線托育資源中心暨親子館於祖父母節舉辦「牽孫迺夜市」育孫感恩活動，藉由古早味的夜市遊提供祖孫同樂，小朋友闖關後可以獲得飛機，祖父母參加還送復古菜籃手提袋，現場的阿公阿嬤驚呼彷彿回到了兒時年代去迺夜市的感覺。

弘光科技大學幼兒保育系趙蕙鈴主任說：「育孫感恩活動已邁入第六年，每年的主題都讓大家回味無窮，今年更是以古早味的夜市遊戲吸引祖孫一起互動與學習，透過專業團隊設計的遊戲關卡，結合嬰幼兒發展評估與篩檢，更能達到寓教於樂的意義。」來自龍井的阿嬤說：「平常孫子都很早就睡覺了，今天能跟著孫子一起玩丟沙包、吊酒瓶，還不用花錢，實在太有趣了。」

而彰化基督教醫院社區健康中心、彰化市南西北區社區健康營造中心以『爺爺奶奶我愛你‧傳愛100里』為主題，藉由祖孫三代互相擁抱，勇敢開口說出「我愛你」，讓天經地義的愛融入生活中，活動當天也設計許多闖關關卡，活動設計除讓祖孫同樂外，更鼓勵父母擔任祖孫間的橋樑，期望能傳承祖父母的智慧與經驗，也期盼讓祖父母可以了解新世代的創意與思維模式。

彰基社區健康中心精心設計親子互動遊戲，包括「破冰遊戲」、「啾咪 ~ 祖孫同樂妞妞舞」、「爺爺奶奶我愛你傳愛100里」、「祖孫三代樂同心 - 心手相連闖關趣」等內容，鼓勵年輕世代更樂於接近長者及加深民眾對家庭世代關係，讓年輕世代學習尊重長者、樂於接近長者，將「孝親尊長」的觀念植入日常生活中，長輩們可透過與年輕世代的互動，感染年輕人的活力，越活越青春。