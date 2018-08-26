台中登革熱群聚疫情擴大 13例皆與「開心農場」相關

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台中本土登革熱群聚疫情擴大！疾病管制署公布國內新增7例本土登革熱病例，新北市增加1例外，其於6例皆為台中市，研判與大里區的「開心農場」有相關，短短數日該群聚相關個案累計13例。

台中市個案分別居住於大里區、南區及東區，為3女3男，年齡介於4歲至70多歲，發病日為8月17日至22日，目前5人住院中、1人居家休養防蚊隔離。

其中4名個案在發病前曾有大里區東昇里「開心農場」及周圍活動史或工作史，另2名個案居住於大里區祥興里，雖不曾至開心農場，但於潛伏期內至距開心農場約1公里的大里區西榮里（內新市場附近）活動，研判屬同一波群聚感染，該群聚相關個案累計13例。

另外，新北市新莊區第19例個案為瓊林里60多歲男性，是已公布之新莊區第18例個案（瓊林里50多歲男性）的同住家人，於8月20日出現疑似症狀，由衛生局安排就醫，目前仍於醫院治療中。

今(2018)年截至8月24日國內共計40例登革熱本土病例，個案居住地分別為新北市19例(均為新莊區)、台中市15例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市及高雄市各1例。

疾管署提醒，民眾一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，可先至「預防登革熱專區」查詢登革熱NS1快篩院所等資訊後就近就醫；也提醒醫療院所如遇有疑似登革熱症狀的病人，可使用登革熱NS1抗原快速診斷試劑輔助診斷，以利及早診斷通報與執行防疫工作，降低疫情傳播的風險。