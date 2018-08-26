台南大員皇冠假日酒店慶周年 2人住房每人只要927元

台南大員皇冠假日酒店自2017年9月27日正式營運至今將屆滿壹周年，2018年9月份將推出「Eye上大員皇冠」周年慶專案，推出每人只要927元，雙人成行即可入住雅緻客房，身分證號有9、2、7者，餐廳用餐最高可享6折優惠。台南大員皇冠假日酒店FB臉書與LINE@也同步推出週週抽好禮活動，有機會抽中最大獎「豪華客房價值12,000元住宿券」，周年慶好康優惠就是要讓您愛上大員皇冠。

台南大員皇冠假日酒店歡慶壹周年，自2018年9月1日起9月30日止推出「Eye上大員皇冠」活動，凡活動期間週日至週五，周年慶住宿優惠每人927元雙人成行入住雅緻客房，3人成行入住豪華家庭房，每人加價1,000元，立即升等為周年慶一泊二食專案，享自助式早餐與自助式晚餐。以上專案每日最多5間，須另加10%服務費。

歡慶壹周年，台南大員皇冠假日酒店各特色餐廳菜色全面大升級，元素自助餐主打龍蝦3吃、爐烤和牛與生啤酒無限暢飲；煉‧瓦日本特色餐廳主推爐端燒+壽司吧主題式吃到飽，選用日本廣島生蠔無限量供應；彩豐樓粵式中餐廳鮮活石斑魚每尾只要NT$10(每桌5人以內限點用1尾，6-10人起限點用2尾，限平日晚餐時段，以及289吧同步推出多道驚艷甜點。只要身分證號有9、2、7者，對中任一個數字在各餐廳消費享9折優惠，對中任兩個數字享8折優惠，對中三個數字享7折優惠，如果連號對中927者享6折優惠，1人對中數字，最多10人同享優惠。9月27日當日壽星者，2人起一同用餐當日壽星免費，壽星須出示身分證件正本。以上周年慶餐飲優惠專案，須另加10%服務費，且不適用於中秋節、包廂、桌席、酒類與各式餐券，亦不與其他優惠方案合併使用。