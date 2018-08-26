馬侃腦癌辭世享壽81歲 美友台重量級參議員

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理）美國重量級聯邦參議院軍事委員會主席馬侃，25日因腦癌在亞利桑那州辭世，享壽81歲。馬侃自許為「雷根的共和黨人」，一生為原則與價值奮戰，留下令人尊崇的典範，而他長期以來友台立場鮮明，也讓台灣銘記於心。

馬侃（John McCain）對抗侵襲性膠質母細胞瘤（glioblastoma）一年多後病逝，享壽81歲。他的家人8月24日宣布，由於病情發展及無法遏止的老化，馬侃秉持堅強意志，決定停止接受治療。

馬侃（John McCain）是參議院重量級議員，曾在2008年代表共和黨角逐總統，不幸敗給民主黨候選人歐巴馬。

馬侃家族是美國知名的海軍世家，父親曾任美軍太平洋司令部指揮官，祖父是二戰時期美軍指揮官，馬侃本人也在越戰時擔任美國海軍飛行員，並遭俘擄、拘禁達5年多時間，是美國知名的越戰英雄。

他於1983年踏入政壇，成為亞利桑那州選出的聯邦眾議員，並於1987年接替友台的保守派大老高華德（Barry Goldwater）成為聯邦參議員。馬侃在世時，是國會中少數有越戰經驗的議員。

除了終身對美軍的奉獻與支持外，馬侃也一直是美國國會最挺台灣的議員之一，多次在國會殿堂為台灣發聲。

由於家庭背景與個人經歷，馬侃反共立場堅定，不但他自己長期以來友台立場鮮明，連他高齡已106歲的母親萊特（Roberta Wright）位於華府的住宅，就在舊的中國駐美大使館附近，她每逢雙十節還堅持在住家外高掛中華民國國旗。

馬侃2016年在總統蔡英文上任後沒多久就訪台，而擔任參院軍事委員會主席的他，多年來也在「國防授權法」中推動支持台灣增進防禦能力的多項條款。