《亞運》8月25日精彩回顧

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 雅加達採訪報導) 2018雅加達亞運，台灣已累計6金11銀12銅，目前在獎牌榜上暫居第八。

輕艇：中華輕艇代表隊今日在亞運男子200公尺龍舟賽中以51秒358拿下銀牌。教練黃椿霆在賽後受訪時表示代表隊的強項在長距離而並非短距離，加上他們也沒有練過這個項目因此今日的成績超乎預期，但是仍有不足之處。 黃椿霆表示他們目標放在1000公尺的項目。

田徑：跳高好手向俊賢在今日資格賽中以2米15輕鬆闖進27日的男子跳高決賽。代表台灣參加男子400公尺的楊隆翔也在上午的決賽中以47秒49進入準決賽。台灣最速男楊俊瀚在男子100公尺預賽中以10秒13總排第一進入準決賽，另外一名選手王偉旭也以10秒55挺進準決賽。短跑女將廖晏均在預賽中以11秒82晉級準決賽。

羽球「世界球后」戴資穎今日在亞運羽球女單16強賽中以21比9、21比14輕取世界排名21的香港女將張雁宜，拿下8強賽門票。戴資穎在今年亞運中以頭號種子出賽，在首輪輪空到了16強才對上張雁宜。他們在今年亞運前曾5度交手，戴資穎都拿下勝利。戴資穎明天將對上中國女將何冰嬌。他們兩個在今年世界錦標賽8強中交手，而戴資穎因失誤過多爆冷吞敗，中斷她31連勝的紀錄。

台灣一哥周天成在今日對戰來自泰國的瓦查隆以2:1拿下8強賽門票。周天成先以21比18拿下首局，不過在第2局遭瓦查隆以21比13扳平戰局。到了第3局，周天成再以21比11拿下賽末點。

網球：詹家姐妹花在今日的女雙決賽中不敵中國(楊釗煊、徐一璠)，摘下網球女雙銀牌。

射箭：湯智鈞、魏均珩與羅偉旻組成的男子射箭代表隊在今日以6:0輕取蒙古，拿下決賽門票。而由雷千瑩、彭家楙和譚雅婷組成的女子代表團在今日以5比3力挫中國挺進決賽。

空手道：空手道好手王翌達今日在亞運空手道男子個人型項目拿下銀牌。他在賽後受訪時表示自己今日的表現已經超乎預期。他更在採訪中提及：「練習「型」是一條孤獨的道路，也是自己給自己的一個挑戰。而王翌達也提到他的下個目標是在世界盃空手道賽奪牌。

舉重：台灣舉重選手洪萬庭在今日的女子69公斤量級的決賽中以抓舉103公斤、挺舉130公斤，總和233公斤不敵北韓選手林恩心，拿下銀牌。​