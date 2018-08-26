【快報】永和外籍教師分屍案2嫌落網　尚有共犯在逃

更新時間: 2018/08/26 00:20 發稿時間: 2018/08/25 21:22

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）遭殺害分屍的43歲加拿大籍男子顏柏萊 (Ramgahan Sanjay Ryan），日前被人發現遭棄屍在新北市永和區中正橋下河堤岸邊。警方昨(24)日晚，在台北市大安區逮獲涉嫌動手殺人的非裔美籍男子Ewart Odane Bent（30歲），以及負責購買兇刀的台籍吳姓男子（21歲）。

綜合蘋果與自由報導，警方順利在台北市逮獲1外籍嫌犯以及負責購置開山刀的台籍吳姓男子，還有1名美籍孫姓男子在逃。今(25)日晚間偵訊後，警方將兩人依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，並全力追緝孫姓在逃嫌犯。



警方25日晚間將一名涉嫌購買凶刀的男性（中）與另名美籍嫌疑人移送檢方偵辦。中央社

報導指出，警方發現，非裔美籍男子、在逃嫌犯、和死者顏柏萊為舊識，常與死者有毒品交易。但死者顏柏萊因今年5月遭警方查獲持有大麻後，之後與顏柏萊交易者，都會遭警方逮捕，因此懷疑顏柏萊已轉為警方線人，導致雙方多次發生爭吵，而引發預謀殺人分屍動機。

嫌犯利用死者晚間至河堤散步習性，預謀埋伏在中正橋下河堤邊，將其殺害分屍。

2嫌於本月18日佯稱防身，請台籍吳姓男子購買開山刀。吳男不疑有他，前往知名刀具店購得2把造型特殊的開山刀後，交付給2嫌，而2嫌於本月21日晚間抓準死者遛狗時間，以開山刀將其砍死。

圖為加拿大籍死者顏柏萊住處 (中央社檔案照片)

死者愛犬LULU見狀狂吠，2嫌轉向LULU揮刀，導致LULU鼻子受傷逃回位在永和新生街家中，2嫌將死者砍死後於河堤邊分屍，另將裝有部分屍塊的塑膠袋往河中丟棄，隨後騎腳踏車逃逸。



隔日(22日)下午死者友人原本相約至家中打電動，沒想到抵達後發現死者顏柏萊的愛犬LULU在家門外，撥打顏柏萊電話也不通，驚覺不妙。死者友人牽著LULU前往他常去散步的河堤邊，發現堤邊沙洲赫然有具男屍，身上所著衣物與死者平日穿著類似，推斷顏柏萊已遭毒手，迅速向警方報案。

幫忙買刀的吳男否認涉及殺人案，目前警方仍在釐清當中。

圖為死者屍體發現處 (中央社檔案照片)