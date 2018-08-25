WildAid：保育海洋生態　從拒吃魚翅開始

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）以終結非法瀕危野生動物製品貿易，和減緩氣候變遷衝擊為其使命的野生救援團隊WildAid，今(25)日率領團隊至台灣英文新聞 (Taiwan News)拜訪，希望藉由媒體的傳播力，呼籲大眾「拒吃魚翅，也不要請他人吃魚翅」。

WildAid統計，每年有高達7300萬條鯊魚被捕撈上岸，只為了滿足人類的私慾，造成全球鯊魚數量銳減，甚至讓其中部分物種面臨滅絕的危機。

WildAid表示，鯊魚是位於海洋食物鏈最頂端的掠食者，是維護海洋健康重要的角色。

由於「魚翅」在華人社會一直被視為高級食材，因此「魚翅羹」就成了重要宴會場合不可或缺的佳餚。但很少人探究「魚翅」的來源為何，也不暸解它是取自鯊魚的哪個部位。

鯊魚雖然是位於海洋食物鏈最頂端的掠食者，但牠和其他魚類所面臨的威脅，其一是人類的過度捕撈，其二是海洋汙染，最後則是全球暖化改變了海洋系統與生態。

根據香港食物環境衞生署食物安全中心，於2017年底檢驗的一批包裝魚翅唇，送驗的樣本檢出金屬雜質汞（俗稱水銀），殘留量高達百萬分之四點一六的汞，超出法定標準的百萬分之零點五。

香港的食物安全中心發言人，當時就呼籲香港民眾不要食用這項產品，因為「汞可損害人體的神經系統，尤其是發育中胎兒的腦部。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。」

加上近年來食安與環保意識抬頭，許多國內外政商名流與藝人紛紛公開呼籲「勿再食用含汞量超標的魚翅」。諷刺的事，台灣食用魚翅者大有人在，我國還是全球第四大魚翅進出口消費區。

為了改變傳統觀念「無翅不成宴」，WildAid逐步跟上年輕人的潮流，從成立各種社群媒體，到走入校園請小學生畫畫製作成食物相剋圖，就是要從每個世代、每一個人的生活逐步提升大家對海洋生態與瀕絕動物的保育觀念。

因為「沒有買賣，就沒有殺害」是保育野生動物的第一步，該組織選在8月30日「國際鯨鯊日」前，特別走訪台灣各地，拍攝內容包括各行各業代表的公益短片，希望號召全球關心鯊魚與海洋生態的人，一起加入「世界無翅宣言」。這支公益短片將於8月31日在記者會上公開。

▲圖為2018年2月3日，藝人昆凌擔任野生救援WildAid全球公益大使時，在台北宣傳「守護海洋 拒吃魚翅」記者會。左起為關懷生命協會理事長張章得、藝人昆凌、WildAid 總監John Baker。(照片由台灣英文新聞拍攝)