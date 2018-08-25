習近平遏制房價　李嘉誠家族企業上海大裁員

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）香港富豪李嘉誠家族旗下的「長江實業」上海公司，近來傳出大裁員，分析認為長江實業看空中國房市，因而做此調整。

中央社引述中國媒體報導，長江實業上海公司相關人士，對裁員一事表示不知情，未承認也未否認。



報導指出，中共總書記習近平2017年10月下旬、在中共19大上強調「房子不是用來炒的」後，中國各地房市調控持續收緊。習近平更於今年(2018)7月31日的政治局會議，要求「堅決遏制房價上漲」，外界認為這是明確釋放「房價不能漲」的訊號。



中國媒體報導，今年春節前後，長江實業上海公司即下達裁員通知及補償方案，涉及投資、行銷、工程等多個部門，目前已有不少員工離職。一名部門經理提到，上海公司預計至少裁員3成。



中央社引述接近長實上海公司的人士說，長實上海公司投資部門先前還有幾名拿地投資的人員，目前只留下投資部一名負責人。



中國「界面新聞」報導，該公司相關人士既未承認也未否認，僅表示「不知道這件事。」



至於長實為何對上海公司展開大裁員，曾任職於長實上海公司的一名員工說，長實在上海的項目少，是原因之一。此外近幾年也沒有拿新的地塊或項目。



「界面新聞」引述一家研究機構駐香港的研究經理說，長實大裁員的背後，應該是認為中國房市將處於長期調整期，並不適合投資或買入新土地。



此外，中國近年面臨外資出逃壓力，先前有分析指，李嘉誠預感中國經濟面臨危機，將資產迅速轉移海外規避風險。也有專家推斷，李嘉誠是擔心會被中國政府盯上，所以及早轉移投資陣地。

圖為長江實業在上海的在售建案之一，位於上海嘉定區南翔的「湖畔天下」。中央社