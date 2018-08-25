艋舺平安漢堡  有呷有保庇

（台灣英文新聞 / 潘云薇 台北採訪報導）中元節普渡祭拜好兄弟，自己也要呷平安。

在蓋有「平安」兩字的漢堡上插一支令旗，是台北萬華舊城區「夥計食堂」所販賣的艋舺（萬華的舊稱）漢堡，構想來自鹹光餅。

鹹光餅，又名平安餅，也是台灣廟會神明遶境時，官將首或八家將身上的配件，信眾吃了神明加持過的鹹光餅，可祈求平安。

「夥計食堂」放入鹹光餅吃了可保平安的意象，將中式糕餅轉化為西式早餐漢堡，夾入自家拍打製作的豬肉排，在起司內層放入手工炒至焦化的焦糖洋蔥來滋潤肉排口感，搭配上荷包蛋及清爽小黃瓜、番茄、生菜，料理出這份中西合璧的艋舺漢堡。

艋舺漢堡發想來自吃了可保平安的鹹光餅。

老闆連嘉興希望，客人來到店裡吃完這款餐點後都能平平安安；另因萬華有龍山寺、艋舺清水巖祖師廟、艋舺青山宮等知名廟宇，盼經由口味接受度高的西式漢堡，融入在地宗教元素，向外國觀光客介紹台灣傳統文化。

朋友提供的官將首攝影作品、八家將公仔……，店內空間裝飾、陳設出各式屬於台灣的文化特徵。其中，提供客人用餐的半桌，兩兩拼成一張圓桌後，便有民俗筵席活動「辦桌」之意；另也有「伴桌」，和親朋好友共餐、相陪作伴的涵義。

半桌又有辦桌、伴桌之意。

連嘉興與弟弟、主廚朋友共同開設了這家「夥計食堂」，店名的「夥」字，同時代表了夥伴、夥食、夥計的詞義，他們以「人」+「良」=「食」的理念，懷抱著天生本然的良心，期許用美味多樣的創意料理來撰寫屬於這片土地的故事。

在台灣古早味中融入日本丼飯做法的油蔥酥皮雞腿肉捲飯；由左宗棠雞、醉雞混拼的雙雞圓滿飯；手工擀皮包入韭菜、豬肉、冬粉製成的韭菜珠寶盒；夾有酥皮雞腿肉捲、蔥蛋的蘿蔔糕三明治……，以及尚在構思，未來預計推出，以木刻粿印自製的紅龜粿糕點，都是「夥計食堂」以「食」結合在地文化再創新的美味料理。

油蔥酥皮雞腿肉捲飯。

夥計食堂

地址：台北市萬華區昆明街274號

電話：02-2331-8586

營業時間：上午10：30～下午02：00

下午05：00～晚上08：00

（每週二公休）