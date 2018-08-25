飛躍語言國界  東協音樂市集近距離體驗東南亞之美

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）8月份對於印尼籍與菲律賓籍移工及新住民是個相當特別的月份，8音樂17日是印尼國慶日，8月21日是以及菲律賓尼諾・艾奎諾記念日，台中市政府8月19日於台中火車站前東協廣場舉辦「東協音樂市集」邀請菲律賓與印尼樂團共襄盛舉，現場亦由菲律賓、印尼、台灣攤商販售特色美食與生活小物攤商，讓與會民眾聽覺、視覺、味覺多重滿足，近距離體驗東南亞文化、飲食之美。

東協市集系列活動迄今已舉辦七場，早已成為東協在台移工或新住民閒暇之餘娛樂活動選項，本次突破先前都是以單一東南亞國家為主題進行規畫，本次活動首度安排菲律賓及印尼朋友各別演繹印尼與菲律賓傳統舞蹈，再加上兩國朋友均熱愛音樂，由印尼與菲律賓朋友接力式音樂表演也讓音樂跨越文化的鴻溝，讓與會民眾一起徜徉在音樂的感動，度過悠閒的假日午後。

此外，延續東協系列市集辦理的目的，市集中隨處可見菲律賓、印尼特色美食、服飾產品攤商展售炸香蕉乾、印尼風味佐料、菲律賓烤物、頭巾等，更與有台灣美妝等特色產品業者，與會民眾不但可以感受濃厚東南亞多元文化風情，台灣優質商品亦可以現場展示銷售的模式進行初步市場前測，並打造東協廣場成為國際友善場域，吸引更多觀光人潮，帶動周邊商業成長動能。