水患災區民眾辛苦了!　清理家園時請做好防護、預防傳染病

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）熱帶性低氣壓襲台所帶來的豪雨過後，衛生福利部今(25)日提醒民眾落實防疫三步驟，預防各種傳染病。

衛福部提醒，近日因熱帶性低氣壓挾帶豪雨襲台，全台許多地區傳出災情，提醒淹水地區民眾務必留意飲食衛生，災後清理家園時應作好個人防護，並落實「清除、清潔、消毒」防疫三步驟，避免傳染病上身：

一、清除病媒蚊孳生源，預防登革熱

降雨後環境中容易產生積水容器，成為孑孓孳生的溫床。尤其近期持續有本土登革熱病例發生。疾管署因此呼籲，雨後請民眾主動巡檢居家環境，澈底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等孳生源，降低社區病媒蚊密度及感染登革熱風險。

如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。

二、清理家園勿赤腳或穿拖鞋，避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風

災後易產生污水、污泥或災害廢棄物，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴，並配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷、割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利醫師診療。

三、注意飲食及環境衛生，預防腸道傳染病

淹水地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用。泡過水或解凍過久的食物請勿食用。民眾可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境，廚具及餐具應煮沸消毒，或以10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。

限/停水地區務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水；恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味等現象時，請立即通報當地自來水事業單位處理。

限/停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可以使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手，以降低疾病感染的風險。

疾管署將持續與各縣市衛生局通力合作，監視災後傳染病情形，提醒民眾如有不適症狀請儘速就醫，臨床醫師如發現疑似病例應立即通報，以減少傳染病散播的風險。

此外如有傳染病相關疑問，可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。