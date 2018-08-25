永和分屍案外籍死者　被懷疑是警方線民惹禍上身？！

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）43歲加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）慘遭分屍，棄置永和中正橋下。今(25)日民間特搜人員與警方持續在新店溪下游搜索斷肢，上午11時整，在華中橋附近又打撈到疑似「右手臂」。

綜合自由與中央社報導，新北市警方偵辦這名加拿大籍外語老師分屍案，今在新店溪打撈出一袋屍塊，是否就是死者的右手臂，還要送化驗鑑定比對。



警方表示，今天委請新北市海上救生協會持續打撈，在華中橋下抽水站附近尋獲一袋屍塊，已送往板橋新北市立殯儀館。



加拿大籍男子顏柏萊22日被發現遭人殺害分屍後，棄置在新北市永和新店溪河堤旁。除頭部遭切斷，雙手及雙腿也被肢解。



案發後，檢警持續搜索至今，包含今上午打撈上岸的手臂，大部分遺體已都打撈齊全，剩下雙手的手掌、雙腳掌尚未尋獲，警方持續搜索打撈。



圖為警方23日在現場的搜索行動。中央社

另外，偵辦進度持續進行，除約談關係人與手機通訊錄的聯絡人，也針對尋獲的手機內容解密分析。另比對通訊軟體對話內容，針對外籍人士間是否有毒品買賣交易糾紛導致殺機，正比對紀錄、堤防水門車輛出入影像，以釐清案情。

警方調查發現，今年5月警方查出顏柏萊為毒品供應上游，並將其逮捕，向顏柏萊買毒的「毒友」們，也陸續被逮，顏柏萊遂遭懷疑是線民，不排除因此引來殺機。

警方昨(24)日晚9時許，自新北市帶回1非裔外籍男子。據悉這名非裔外籍男子，常與死者顏柏萊在新店溪畔聚集聊天，這裡也是顏柏萊與友人的聚集地。

警方調查發現，這名非裔男子在案發當天的手機定位，都在永和中正橋附近，雖然他對顏柏萊之死一問三不知，並矢口否認涉案，警方仍不敢大意，將釐清是否還有其他關係人。

圖為案發現場。中央社檔案照片