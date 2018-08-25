賴清德向中南部水患災民致歉　籲藍綠投入救災停止攻擊

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）行政院長賴清德今(25）日率經濟部、中央氣象局等單位的官員，南下到雲林、嘉義、台南及高雄勘災。

賴院長向中南部此次受淹水之苦的民眾致歉，並表示，他曾擔任台南市長，現在擔任行政院長要推動全國政務，因此「過去、現在治水的成敗，都由我一肩扛起」，希望「所有責難到我為止」，希望藍綠停止彼此攻擊，一起捲袖投入救災，讓民眾免於繼續受苦。

受到熱帶性低氣壓影響，嘉義地區昨(24)日降下超大豪雨，多處淹水，賴清德上午與行政院團隊在嘉義縣勘災。

《自由》引述賴清德表示，他代表政府向嘉義縣市、雲林縣、台南市、高雄市、澎湖縣等地區的災民道歉，「讓你們受苦了」，並向參與救災人員表達感激「辛苦了」。後續賴院長除指示經濟部、內政部、台電、自來水公司全力投入搶救，也要求交通部、衛福部、環保署與各縣市合作解決問題，盡速讓各縣市恢復正常運作。

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根據行政院新聞稿，賴院長強調，他已要求農委會開啟天然災害救助機制，請各縣市通報災害情況，以利啟動救助作業，發給每戶兩萬元救助金。

受淹水影響的住戶也會給予救助，視情節給予租稅減免。如須重建，政府也會給予利息補貼。

未來行政院將與各縣市政府合作，並接受各界意見，從罹災、防災、救災及重建工作等方面，打造台灣成為更具韌性的國土，也讓各縣市成為韌性城市。

賴院長也說，治水是辛苦漫長的路，每一分建設，都會有一分效果，希望社會大眾繼續支持。

他提醒，未來4天各地都有豪大雨的可能，這也展現行政院決心，希望提供南台灣與全國民眾更高標準的防洪設施，進一步保障生命財產安全。