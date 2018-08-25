免費指導外籍看護照護技巧   雇主大讚新北市好服務

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市政府整合長照資源，設立1966長照單一窗口，民眾只要撥打1966長期照顧專線，勞工局將派專業的照顧服務員及通譯人員到府免費指導，新北市勞工局並於今年8月初發簡訊通知外籍看護工的雇主，只要在新北市境內撥打1966長照專線，勞工局將派專業的照顧服務員與通譯人員免費到府指導，但只限定新北市哦！

新北市勞工局2017年推出免費「到宅知道外勞照護技巧」服務，透過專業醫護人員到府，手把手指導外籍看護人員正確照顧病患的基本方式，示各項照護技巧，臨床實務教學包括鋪床、沐浴、床上擦澡、更衣、口腔照顧、清潔排泄物、鼻胃管灌食照顧、翻身拍背、移位、基本關節活動、整理儀容等實用照護技巧，現場並有翻譯人員提供通譯，確保溝通無障礙。

勞工局長許秀能表示，聘有外籍看護的家庭，除了可以透過1966申請到宅指導服務外，也能搭配長照2.0的「專業服務」，經評估符合失能等級者，將有專業人員到宅提供失能者復能照護、營養照護等服務，讓失能者的健康更能全面獲得保障。

為了提升外籍勞工照護技巧，讓家中長輩獲得更好的照顧，有興趣的民眾可在11月30日前申請到宅指導服務。勞工局另外也提供7場次的小班教學-照顧技巧研習營，預計9月1日及9月8日委託財團法人廣恩老人養護機構辦理2場次，有意願報名照顧技巧研習營者，歡迎洽詢(02)8988-1666楊先生及吳小姐。