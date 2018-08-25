彭博專訪　吳釗燮：美繼續對臺展現堅定支持

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合外電）外交部長吳釗燮昨（24）日接受外媒專訪時表示，臺灣不認為美國會利用臺美關係作為美中貿易戰的籌碼，且面對中國的打壓，美國對臺灣的支持更勝於以往。

吳釗燮週五在臺北接受彭博電視（Bloomberg Television）訪問時表示，「據我們了解，華府繼續對臺灣展現堅定支持。臺灣對美國經濟有正面的貢獻，所以我不擔心美國會把臺灣當作美中協商的籌碼。」

報導提及，美國川普（Donald Trump）政府及國會今（2018）年核准多項升級臺美軍事與外交關係的措施，包括《臺灣旅行法》的施行，鼓勵美國高層官員至臺灣訪問。

報導也提及，中美洲國家薩爾瓦多在21日與臺灣斷交並轉而承認北京後，美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）也於23日發表聲明，表示「美國將繼續反對中國破壞兩岸穩定關係及干涉西半球國家內政的行為。」

對此，吳釗燮指出，「美國對我們的支持比以往都要強大，日本和其他理念相近國家對我們的支持也是更勝於以往。」

吳釗燮也表示，薩爾瓦多與臺灣斷交，不僅對臺灣造成外交衝擊，對美國也不利，「中國不斷在世界各地擴張其影響力，而中美洲作為美國的後院，若不加以阻止，我認為中國的影響力將持續擴大。」

白宮的聲明則是提及，「薩爾瓦多政府接受中國對西半球國家內政的明顯干涉，令美方相當憂心。」